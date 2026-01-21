Khởi động chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn” năm 2026

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần, mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một mùa xuân ấm áp và vui tươi, sáng 21-1, Sở Y tế TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương, Thành đoàn TPHCM phối hợp tổ chức “Hành trình Xuân số 01”.

Đây là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn” lần thứ I - năm 2026 do Sở Y tế chủ trì.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tăng Minh trao quà đến thiếu nhi

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tăng Minh cho biết, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình chăm lo tết năm nay dự kiến sẽ mang gần 6.000 phần quà tết, trị giá gần 5 tỷ đồng đến với trẻ em khó khăn trên địa bàn thành phố. Riêng tại “Hành trình Xuân số 01”, ban tổ chức trao tặng 600 phần quà (mỗi phần gồm 400.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng) đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 24 phường, xã.

Đại biểu tham dự trao quà đến các thiếu nhi

Trực tiếp trao quà đến thiếu nhi, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tăng Minh chia sẻ: “Chứng kiến những ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ của các em, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Những nụ cười ấy chính là món quà tinh thần vô giá, là động lực lớn lao nhất để chúng tôi và cộng đồng tiếp tục dấn thân, nỗ lực hơn nữa trên hành trình nhân ái, sẻ chia”.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương Bùi Văn Thuyết trao quà đến thiếu nhi

CẨM TUYẾT