Vui Trung thu cùng 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Saigontourist Group phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức Trung thu cho 500 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Các em nhỏ háo hức thưởng thức những tiết mục biểu diễn của chú hề

Tối 4-10, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới, TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng Báo Thanh Niên và một số đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội Trung thu lần thứ 19”.

500 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các bé mồ côi do dịch Covid-19 được tham gia “Thế giới ẩm thực”, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật và nhận quà trị giá hơn 1 triệu đồng/suất, gồm vé trọn gói vui chơi, phiếu ăn uống, bánh Trung thu, lồng đèn, học bổng...

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group trao quà cho các em tối 4-10

Đây là hoạt động thường niên của Saigontourist Group từ năm 2006, thuộc chương trình “Saigontourist Group vì cộng đồng”. Năm nay, chương trình mở rộng địa bàn chăm lo sau khi TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group phát biểu tối 4-10

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, cho biết trách nhiệm xã hội là một phần trong triết lý phát triển của doanh nghiệp. “Ngày hội Trung thu” không chỉ tặng quà mà còn gửi gắm tình yêu thương, lời động viên và hy vọng đến thế hệ tương lai.

"Chúng tôi tin rằng, mỗi món quà, mỗi lời động viên đều có thể thắp lên những hy vọng mới, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của toàn xã hội", ông Trương Đức Hùng nói.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên gửi lời chúc mừng đến các em thiếu nhi

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên nhận định, ngày hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính. Nhiều trẻ mồ côi do Covid-19 tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) cũng được mời tham gia.

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Phạm Huy Bình tặng quà cho các em nhỏ

Trước đó, Saigontourist Group đã tặng 800 phần quà cho trẻ em khó khăn tại TPHCM, trao quà Trung thu cho 860 thiếu nhi là con em đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk và con em cán bộ, người lao động tại nhiều đơn vị trong hệ thống.

Bên cạnh chiến lược kinh doanh, Saigontourist Group luôn chú trọng trách nhiệm xã hội. “Ngày hội Trung thu lần thứ 19” là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập Saigontourist Group (1975-2025), với thông điệp “50 năm vươn mình cùng đất nước”.

THI HỒNG