Khởi động cuộc thi Hoa khôi sinh viên Phát thanh - Truyền hình

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7-9-1945 - 7-9-2025) và chào đón tân sinh viên năm học 2025-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh, cuộc thi mong muốn khơi dậy bản lĩnh, sự tự tin và tình yêu nghề của các bạn nữ sinh. Đồng thời tạo nên một môi trường rèn luyện chuyên môn để các bạn thử sức và tỏa sáng.

TS. Kim Ngọc Anh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II phát biểu

Khác với nhiều cuộc thi hoa khôi khác, thí sinh không chỉ được đánh giá ở sắc vóc và tài năng biểu diễn, mà còn phải thể hiện kỹ năng dẫn chương trình phát thanh, truyền hình cùng khả năng giao tiếp và xử lý tình huống chuyên nghiệp, những tố chất cần có để trở thành một người làm báo, làm truyền thông MC, phát thanh viên chuyên nghiệp.

Điểm nhấn của cuộc thi là chương trình học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ”, dự kiến sẽ trao ít nhất 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Đối tượng dự thi là nữ sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM (không phân biệt ngành học, trình độ đào tạo hay hình thức đào tạo). Thí sinh cần có chiều cao từ 1,58m trở lên, yêu thích lĩnh vực truyền thông, phát thanh và truyền hình, đồng thời mong muốn khẳng định bản thân trong môi trường báo chí, truyền thông chuyên nghiệp.

Cuộc thi diễn ra trong vòng một tháng với 3 vòng thi: sơ khảo, bán kết và chung kết. Dự kiến đêm chung kết sẽ diễn ra ngày 10-10.

THỤY QUYÊN