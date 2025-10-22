Đề xuất tự do dòng vốn và sandbox tài chính cho FTZ TPHCM

Dự thảo nghị quyết đề xuất cho phép tự do chuyển vốn, ngoại tệ và cổ phần hóa doanh nghiệp trong khu thương mại tự do, không hạn chế sở hữu nước ngoài; thí điểm cơ chế sandbox về tài chính - ngân hàng.

Cơ chế sandbox về tài chính - ngân hàng được đề nghị áp dụng thí điểm trong khu thương mại tự do

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM nhằm tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế và tạo động lực tăng trưởng cho cả nước (được gửi Bộ Tư pháp thẩm định), tập trung vào 5 lĩnh vực: thuế và hải quan; đầu tư và tài chính; thể chế quản lý; lao động và cư trú; hạ tầng và logistics.

Trong đó, đối với cơ chế TOD (phát triển định hướng giao thông), dự thảo đề xuất trao cho HĐND TPHCM thẩm quyền quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng, bao gồm cả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đối với các dự án đô thị theo thiết kế riêng.

Quy định áp dụng cho các khu vực lân cận các nhà ga, các tuyến đường sắt trên cao, đường sắt đô thị đã được quy hoạch, vùng phụ cận các nút giao thông dọc theo tuyến đường Vành đai 3 đã được phê duyệt và vùng phụ cận các nút giao thông dọc theo tuyến Vành đai 3. Thành phố được quyết định lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, và du lịch tại các khu đất được thu hồi (các khu đất TOD).

Dự thảo tờ trình nêu rõ, cơ chế này được đề xuất áp dụng theo nguyên tắc đã được quy định trong Luật Đường sắt năm 2025 và Nghị định số 257/2025/NĐ-CP ngày 8-10-2025.

Một thiết chế quan trọng khác được đề cập trong nghị quyết là khu thương mại tự do (FTZ). Dự thảo đề xuất thành lập mô hình “FTZ đa trung tâm” – không chỉ một khu công nghiệp hay khu cảng, mà là một vành đai kinh tế liên kết cảng – sân bay – đô thị tài chính.

Cùng với đó, dự thảo đề xuất thiết lập chế độ hải quan riêng biệt trong khu, cho phép hàng hóa được lưu chuyển tự do giữa các doanh nghiệp trong FTZ và giữa FTZ với quốc tế; miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu vào FTZ phục vụ sản xuất, tái xuất hoặc cung cấp dịch vụ cho nước ngoài. FTZ được áp dụng hệ thống quản lý hải quan điện tử hoàn toàn tự động, kết nối với hệ thống quốc tế.

Về chính sách đầu tư - tài chính, dự thảo đề xuất cho phép tự do chuyển vốn, ngoại tệ và cổ phần hóa doanh nghiệp trong khu, không hạn chế sở hữu nước ngoài; thí điểm cơ chế sandbox về tài chính – ngân hàng, bao gồm các hoạt động fintech, thanh toán xuyên biên giới, và các dịch vụ tài chính số; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng trong 10–15 năm đầu, đồng thời miễn thuế lợi tức chuyển ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Bộ Tư pháp, nếu công tác thẩm định, thẩm tra tiến hành đúng kế hoạch, dự thảo nghị quyết sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 đang diễn ra.

