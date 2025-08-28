Khởi động Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025

Sáng 28-8, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 chính thức khởi động với Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam, chủ đề “Kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu”.

Sự kiện quy tụ gần 30 cơ quan ngoại giao, 50 chuyên gia quốc tế và hơn 320 đại biểu, tập trung vào ba trụ cột: tài chính, blockchain và vi mạch bán dẫn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sự kiện diễn ra từ ngày 28 đến 30-8, do UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghệ mũi nhọn và cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh: sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi tổ chức trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần định vị Đà Nẵng là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, xây dựng trung tâm tài chính cần ba yếu tố: “Niềm tin, Chuẩn mực và Tốc độ”. “Niềm tin” đến từ tài phán độc lập, thực thi nhanh, minh bạch dữ liệu; “Chuẩn mực” đến từ việc áp dụng, chấp nhận luật chơi quốc tế và vận dụng một cách thông minh; “Tốc độ” đến từ quyết tâm chính trị và kỷ luật thực thi. Với việc tuân thủ những nguyên tắc này, Đà Nẵng sẽ xây dựng thành công Trung tâm Tài chính.

Tại diễn đàn, Đà Nẵng cũng đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; tổ chức phiên chuyên đề với hai chủ đề “Công nghệ tài chính" và “Tài chính xanh, phát triển bền vững”…

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khuôn khổ Tuần lễ, còn có các hoạt động nổi bật như: triển lãm tài chính, blockchain, công nghệ bán dẫn và du lịch, quy tụ hơn 45 doanh nghiệp; lễ ký kết hợp tác đào tạo - nghiên cứu - đầu tư; hội chợ việc làm với hơn 100 vị trí tuyển dụng kết nối trực tiếp với sinh viên và kỹ sư trẻ.

XUÂN QUỲNH