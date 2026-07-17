Kinh tế

Khơi thông nguồn lực bảo đảm an ninh năng lượng

SGGPO

Sáng 17-7, tại TPHCM, Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI) phối hợp Tạp chí Một Thế Giới tổ chức hội thảo "An ninh năng lượng đến năm 2030: Khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng năng lượng" với sự tham dự của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ĐÌNH MƯỜI
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ĐÌNH MƯỜI

Tại hội thảo, PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phân tích an ninh năng lượng có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn phát triển mới khi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng chủ yếu.

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Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐÌNH MƯỜI

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, năng lượng không chỉ bảo đảm nguồn cung cho sản xuất và đời sống, mà còn trở thành hạ tầng thiết yếu phục vụ các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn và điện toán đám mây. Việc khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng năng lượng cần được thực hiện đồng bộ, gắn kết thể chế với khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung về phát triển năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành hạ tầng năng lượng, tài chính xanh, phát triển hệ sinh thái số và thúc đẩy hợp tác công - tư. Từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng theo hướng hiện đại, hiệu quả.

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Từ khóa

Năng lượng xanh chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh công nghiệp năng lượng xanh xe năng lượng xanh

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