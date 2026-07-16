PNJ thuê tổ chức quốc tế đánh giá độc lập chất lượng kim cương

Chiều 16-7, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng kim cương, kiểm toán quy trình kinh doanh và bảo lãnh khoản vay cho các công ty con.

Trong công văn, PNJ cho biết, trong ngày 16-7, Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ đã thông qua chủ trương thuê các tổ chức quốc tế uy tín thực hiện đánh giá độc lập đối với chất lượng sản phẩm và các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

PNJ sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập có uy tín quốc tế để kiểm định và xác nhận chất lượng các sản phẩm của PNJ, bao gồm kim cương và các sản phẩm nữ trang.

Doanh nghiệp cũng sẽ thuê tổ chức kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh kim cương, bao gồm cả các sản phẩm trang sức gắn kim cương.

Ngoài ra, PNJ thuê đơn vị tư vấn độc lập chuyên nghiệp để đánh giá quy trình quản trị rủi ro của công ty.

Cùng với đó, HĐQT PNJ thông qua chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thuế năm 2025, và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp.

Ngoài các nội dung trên, HĐQT PNJ thông qua các thỏa thuận bảo lãnh giữa công ty và người có liên quan, theo đó PNJ sẽ bảo lãnh cho hai công ty con vay vốn ngân hàng.

Cụ thể, PNJ bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thời Trang Cao vay vốn với hạn mức 100 tỷ đồng; bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ vay vốn tại ngân hàng, với hạn mức 300 tỷ đồng.

PNJ nhận được sự quan tâm của thị trường sau nhiều thông tin liên quan đến hoạt động giám định kim cương. Bên cạnh đó, cổ phiếu PNJ giảm mạnh về mức thấp nhất trong gần 5 năm, xuống còn 40.900 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên giao dịch ngày 16-7.

So với đỉnh lịch sử, cổ phiếu PNJ đã mất hơn 50% giá trị do ảnh hưởng từ việc một lãnh đạo và một nhân viên Công ty P-Lab (thuộc PNJ) liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

NHUNG NGUYỄN