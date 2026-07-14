Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Khai thác hiệu quả dự án chiến lược cảng Hòn Khoai

Chiều 14-7, tại tỉnh Cà Mau, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, cùng đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Cà Mau trong việc tập trung chỉ đạo cho mục tiêu tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Đồng thời, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của tỉnh Cà Mau như: tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, quy mô nền kinh tế còn hạn chế, dịch vụ có xu hướng chậm lại trong thời gian gần đây, lĩnh vực công nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào chế biến thủy sản, giải ngân nguồn vốn còn thấp, phát triển doanh nghiệp còn khiêm tốn, hạ tầng giao thông vẫn là nút thắt trong sự phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải báo cáo về giải pháp tăng trưởng năm 2026

Định hướng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Cà Mau khai thác hiệu quả các dự án chiến lược Trung ương đang đầu tư như: cảng Hòn Khoai, cảng hàng không Cà Mau, các tuyến đường cao tốc đi qua tỉnh. Cà Mau cần hình thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng tái tạo và trung tâm logistics của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Thủ tướng lưu ý, Cà Mau cần có giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tư nhân, kêu gọi nhà đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Khẩn trương tháo gỡ các dự án gặp khó khăn, vướng mắc; trong số này, có Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Về kiến nghị của tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng ghi nhận và đề nghị các bộ, ngành sớm trả lời, theo hướng tháo gỡ cho tỉnh. Trong đó, sớm đầu tư tuyến đường đô thị kết nối Cà Mau - Bạc Liêu.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, tỉnh đã ban hành kịch bản tăng trưởng, thành lập ban chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng GRDP và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương. Theo công bố của Cục Thống kê, GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng 6,6%; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,15%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,54%, dịch vụ tăng 7,39%.

Trước khi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đến khảo sát hoạt động của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phú - Khánh An tại Khu Công nghiệp Khánh An (xã Khánh An); tiến độ triển khai Dự án kè chống sạt lở sông Gành Hào (xã Gành Hào); thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Mai tại phường Hòa Thành.

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