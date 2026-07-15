TPHCM đồng loạt khai mạc Vietnam ETE, Vietnam PFA

Hàng loạt triển lãm về tiết kiệm năng lượng, thiết bị điện, công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản đồng loạt khai mạc trưa nay 15-7 tại TPHCM.

Trưa 15-7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, TPHCM đồng loạt diễn ra khai mạc các triển lãm, gồm: Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026); triển lãm Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026); triển lãm điện và năng lượng (ELECS Vietnam 2026); triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm Việt Nam (Vietnam PFA 2026).

Sự kiện diễn ra từ ngày 15 đến 17-7, do Bộ Công thương, Sở Công thương TPHCM, Công ty C.I.S Vietnam, Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), cho biết triển lãm tạo cơ hội để doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành điện - năng lượng Việt Nam.

Khách tham quan các mô hình, thiết bị tiết kiệm năng lượng tại triển lãm

Triển lãm có quy mô gần 20.000m², với hơn 800 gian hàng của gần 650 doanh nghiệp đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Áo, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực điện và năng lượng tham gia như Gelex, Toshiba, ABB, KEPCO, LS Electric, Hyundai, Shihlin... tham gia triển lãm. Đáng chú ý, Hiệp hội Các nhà sản xuất điện Hàn Quốc (KOEMA) tiếp tục đồng hành với khu trưng bày ELECS Vietnam, bên cạnh đoàn doanh nghiệp Trung Quốc quy mô lớn giới thiệu các công nghệ và giải pháp mới.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra chương trình kết nối giao thương B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, cùng các hội thảo chuyên đề về lưu trữ năng lượng, quản lý điện thông minh, hiện đại hóa lưới điện và chuyển dịch năng lượng.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan, tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn thường niên uy tín của ngành điện và năng lượng Việt Nam.

THI HỒNG