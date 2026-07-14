Phú Thọ phấn đấu đạt và vượt mục tiêu phát triển 2 con số

Chiều 14-7, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, chiều 14-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có diện tích trên 9.300km2 (đứng thứ 15 cả nước), dân số khoảng 4 triệu người (đứng thứ 11/34), quy mô kinh tế năm 2025 đạt khoảng 412.400 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 3,2% GDP cả nước, đứng thứ 6/34).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Phú Thọ tăng 10,18% (sát với mục tiêu đề ra là 10,2%), là 1 trong 9 địa phương của cả nước đạt tăng trưởng trên 10%.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy, cách nghĩ, cách làm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất, tạo thay đổi từ lãnh đạo tỉnh đến cấp phường, xã với cách làm mới và quyết tâm cao, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 (11% trở lên), tạo tiền đề, nền tảng cho tỉnh phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, chiều 14-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh đã có đề án chi tiết, công phu về tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn tới năm 2045 và đề nghị tỉnh tiếp tục cụ thể hóa và chi tiết đề án.

Phú Thọ cần tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; nhận diện dư địa của từng ngành, từng lĩnh vực để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là đối với các lĩnh vực thế mạnh.

Thủ tướng yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, giá trị gia tăng cao; tránh các dự án thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ lạc hậu, tác động tiêu cực tới môi trường, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước; có chiến lược phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao; đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới (AI, chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh, kinh tế tầm thấp…).

Thủ tướng nêu rõ, Trung ương không có chủ trương sắp xếp lại các xã, phường trên diện rộng. Đồng thời đề nghị các tỉnh, thành chủ động rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã, phường nếu cần thiết trên cơ sở thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật. Thủ tướng cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương trước mắt sẽ tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, phường. Dự kiến đến cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục trình đề án tổng thể về tiền lương, phụ cấp trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, chiều 14-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cũng trong chiều 14-7, trong chương trình công tác tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Phú Thọ dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Sau đó, đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước (sinh năm 1916, trú tại phường Vân Phú).

Tin liên quan Ưu tiên nguồn lực cho phát triển công nghệ lõi, sản phẩm có khả năng thương mại hóa

LÂM NGUYÊN - THANH HOA