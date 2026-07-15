Đề xuất không yêu cầu bổ sung chủ trương đầu tư những dự án đã hình thành pháp lý trước năm 2023

Đây là nội dung được doanh nghiệp nêu ra tại Hội nghị khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở trên địa bàn TPHCM”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 15-7, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội nghị khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở trên địa bàn TPHCM”.

Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Becamex cho biết, thực tế có một số dự án đã được giao đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch hoặc triển khai từ thời điểm pháp luật chưa yêu cầu phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư như hiện nay. Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ tục về dự án hiện nay, doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu bổ sung văn bản về chủ trương đầu tư đối với dự án.

Trong khi đó, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua các quyết định như giao đất, cho thuê đất, phê duyệt quy hoạch hoặc cho phép đầu tư. Việc yêu cầu phải bổ sung văn bản về chủ trương đầu tư đối với các dự án cũ gây khó khăn, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ mà không làm thay đổi bản chất pháp lý của dự án.

Do đó, Tập đoàn Becamex kiến nghị đối với những dự án đã hình thành giai đoạn pháp lý trước năm 2023 với các hồ sơ có liên quan thì không yêu cầu văn bản về chủ trương đầu tư của dự án.

Đại diện Tập đoàn Becamex phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận cho rằng, theo quy định hiện hành, Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm được quy định tại Điều 120 Luật Đất đai năm 2024. Việc thuê đất trả tiền hằng năm dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư, người sử dụng đất trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, đánh giá hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh doanh, cũng như không thể thực hiện một số quyền của người sử dụng đất như thế chấp quyền sử dụng đất, huy động vốn...

Do đó, cần có chính sách, quy định cho phép người sử dụng đất được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, người sử dụng đất được linh hoạt lựa chọn và chủ động trong việc đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM góp ý, để phát triển mô hình cho thuê nhà ở xã hội đạt kết quả cao, TPHCM phải điều tra xã hội học về nhu cầu nhà ở của người dân. Điều này sẽ tránh được trường hợp đầu tư theo phong trào và khi xây dựng xong lại không có người thuê.

Ông Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM chia sẻ, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản là ba nhóm vấn đề có tác động rất rộng đến đời sống xã hội. Vì vậy, cần được khảo sát chuyên sâu để nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cũng theo ông Ngân, qua ý kiến của các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp góp ý đã nêu rõ những bất cập, đề xuất các giải pháp tháo gỡ... Đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để đoàn tham gia góp ý xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện các quy định sát với yêu cầu thực tiễn.

THANH HIỀN