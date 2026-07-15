Cần hoàn thiện các giải pháp bảo tồn chim yến Khánh Hòa

Hội thảo là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Festival Biển Nha Trang 2026. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học cùng đại diện hiệp hội và doanh nghiệp.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết toàn tỉnh hiện sở hữu quần thể chim yến đảo thiên nhiên lớn nhất châu Á, với 33 đảo yến và 173 hang yến tự nhiên. Đây là nguồn tài nguyên sinh học đặc hữu, đồng thời là nền tảng hình thành thương hiệu Yến sào Khánh Hòa - sản phẩm đặc trưng đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Thời gian qua, quần thể chim yến tại tỉnh Khánh Hòa đang chịu nhiều sức ép từ biến đổi khí hậu, suy giảm môi trường sống, đô thị hóa và đặc biệt là tình trạng săn bắt trái phép bằng lưới tàng hình, bẫy tận diệt cùng nhiều hình thức vi phạm khác.

Những hành vi này làm suy giảm nguồn tài nguyên chim yến, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác, chế biến và giá trị thương hiệu yến sào của địa phương. Do đó, hội thảo là dịp tỉnh lắng nghe các giải pháp bảo tồn nguồn tài nguyên chim yến tự nhiên và phát triển bền vững thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa phát biểu

Trong khi đó, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, cho biết tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu "Yến sào Khánh Hòa" ngày càng phức tạp, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu chính hãng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nêu ý kiến tại hội thảo

Thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đã được bảo hộ tại Việt Nam và nhiều quốc gia, doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý về sở hữu trí tuệ, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực thi, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để giám sát vi phạm trên môi trường số, đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ông Tống Ngọc Chung, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV (Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ NN-MT), cho biết để nâng cao hiệu quả bảo tồn chim yến, trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, phát huy vai trò của cộng đồng, phát triển nghề nuôi chim yến gắn với bảo tồn nguồn gen và mở rộng hợp tác quốc tế.

TIẾN THẮNG