Ngành nghề không còn rủi ro cho xã hội cần mạnh dạn bỏ điều kiện kinh doanh

Chiều 15-7, tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đề xuất sửa đổi Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về cải thiện môi trường kinh doanh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến về sửa đổi Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư. Ảnh: CẨM HÀ

Một nội dung sửa đổi quan trọng là bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N 2 O (khí cười) để sử dụng cho người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế do những tác hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe. Cũng theo hướng siết chặt quản lý, dự thảo bổ sung ngành "Kinh doanh dịch vụ thị thực của nhà đầu tư nước ngoài" vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình dự luật. Ảnh: CẨM HÀ

Dự thảo cũng đặt ra mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, loại bỏ những điều kiện không cần thiết hoặc chồng chéo; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi luật theo hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, việc cắt giảm phải đi vào bản chất, không chỉ chạy theo số lượng; đánh giá kỹ khả năng kiểm soát rủi ro của cơ chế hậu kiểm để tránh "điều kiện kinh doanh trá hình" thông qua các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ông Phan Văn Mãi cũng nhất trí cần tăng cường kiểm soát khí cười N 2 O, nhưng lo ngại cách tiếp cận “cấm dựa trên mục đích sử dụng cuối cùng" sẽ khó thực hiện và xác định trách nhiệm pháp lý.

“Cần phân định rõ để không ảnh hưởng đến các nhu cầu sử dụng hợp pháp trong nghiên cứu, thực nghiệm”, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu rõ. Bên cạnh đó, về dịch vụ thị thực của nhà đầu tư nước ngoài, Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ sự cần thiết và khả năng sử dụng các công cụ quản lý chuyên ngành khác để không tạo thêm rào cản gia nhập thị trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: CẨM HÀ

Góp ý hoàn thiện dự luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: “Việc đưa một ngành nghề ra khỏi danh mục không có nghĩa là bỏ quản lý, mà phải chỉ rõ thủ tục nào được bãi bỏ và doanh nghiệp thực tế giảm được bao nhiêu chi phí”.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng khuyến nghị rất thận trọng khi chuyển sang hậu kiểm đối với một số ngành tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe hoặc an ninh quốc phòng (như kinh doanh khí, cảng biển, nước sạch…). Với những ngành này, chỉ bỏ tiền kiểm khi cơ chế hậu kiểm đã sẵn sàng và chứng minh được hiệu quả.

Cũng trên quan điểm thận trọng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ lo ngại khi bỏ kinh doanh nước sạch khỏi danh mục có điều kiện, vì đây là dịch vụ thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện đúng nguyên tắc ngành nghề nào không còn rủi ro cho xã hội cần mạnh dạn bỏ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thanh tra, giám sát và thiết lập cơ chế rà soát danh mục định kỳ để loại bỏ các điều kiện không còn phù hợp.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Tổng kết nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Việc sửa đổi phải quán triệt tư duy đổi mới nhưng hết sức thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa kiến tạo phát triển và quản lý rủi ro, bảo vệ lợi ích công cộng và an ninh quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình dự án luật này để Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất (tháng 8).

ANH PHƯƠNG