Giá vàng trong nước bật tăng sau 2 ngày giảm mạnh

Sau hai ngày đi xuống, sáng 15-7 giá vàng trong nước đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới điều chỉnh giảm.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC và PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào 8 giờ 45 phút ngày 15-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.039,3 USD/ounce, giảm khoảng 13 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 14-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 128,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,8-19,8 triệu đồng/lượng.

Trước khi phục hồi nhẹ trên thị trường châu Á sáng nay, giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng mạnh, tiến sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên trước sau khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt rõ rệt, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất trong những tháng cuối năm.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng tăng gần 60 USD, lên khoảng 4.087 USD/ounce, tăng hơn 2% trong ngày. Đồng thời, kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ cũng thay đổi đáng kể, thay vì dự báo FED tăng lãi suất 2 lần trong năm nay, nhà đầu tư hiện chỉ còn kỳ vọng một đợt tăng vào tháng 12. Theo ông Petros Pantzari, Trưởng bộ phận giao dịch tại Monaxa, áp lực lạm phát giảm nhanh hơn dự báo có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới.

NHUNG NGUYỄN