Lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Chính phủ yêu cầu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị

Trong đó, với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, về lựa chọn công nghệ, đối tác, Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng hoàn thiện báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 20-2 để báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định; phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 2-2026; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các hình thức đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình lập dự án, tiếp tục nghiên cứu các phương thức đầu tư nhằm khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp.

Về các dự án đường sắt đô thị, Thường trực Chính phủ giao TP Hà Nội và TPHCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành của TPHCM; tuyến Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn ngầm), tuyến Văn Cao – Hòa Lạc, tuyến Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo của TP Hà Nội (đối với tuyến Văn Cao – Hòa Lạc cần đàm phán, trao đổi với nhà thầu để rút ngắn tiến độ thi công, hoàn thành dự án khoảng 1 - 2 năm như báo cáo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội); rà soát quy hoạch và phát triển tàu điện ngầm theo hướng "tiến sâu vào lòng đất", gắn với chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Xây dựng, Bộ KH-CN và các địa phương khẩn trương nghiên cứu xem xét ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị; các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng phối hợp hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vốn, thủ tục.

Về quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn và Hải Phòng – Móng Cái, Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc ký kết Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

LÂM NGUYÊN