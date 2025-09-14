Khởi tố đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo người dân

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Bùi Mạnh Hải ở xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của một đối tượng khác.

Ngày 14-9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra mở rộng vụ án Bùi Mạnh Hải lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục bắt giữ Đỗ Xuân Túy (sinh năm 1962, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình), về hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật.

Đỗ Xuân Túy tại cơ quan công an

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đỗ Xuân Túy. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình phê chuẩn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Bùi Mạnh Hải và Đỗ Xuân Túy là những đối tượng khiếu kiện nhiều năm tại địa phương; thường xuyên cùng các đầu đơn khiếu kiện khác trên địa bàn tỉnh liên kết, lôi kéo, kích động khiếu kiện, nhiều lần khiếu kiện vượt cấp, tập trung trái phép tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các đối tượng còn dùng thủ đoạn tố cáo các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh liên quan việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn, chỉ đạo xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo. Trong đó, nhiều nội dung tố cáo không có căn cứ, nhưng vẫn gửi đơn nhằm gây sức ép buộc lãnh đạo các cấp giải quyết theo yêu cầu của cá nhân các đối tượng, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh với các đối tượng có liên quan, giúp sức, hỗ trợ; kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật; lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

GIA KHÁNH