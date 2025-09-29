Khởi tố nhiều đối tượng liên quan vụ trúng đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984, trú xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (sinh năm 2000, trú xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (sinh năm 1991, trú phường An Hải) và Trần Văn Bảy (sinh năm 1975, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Trong số này, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam; các bị can Nguyễn Sỹ Minh Tiến, Trần Văn Bảy và Lê Nguyễn Đông Quân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, nhóm 4 đối tượng trên đã thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18 và 19-10-2024. Hệ quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức giá R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm – một con số bất thường.

Nhận thấy sự bất thường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” liên quan điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây.

Ngày 23-7-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa (sinh năm 1974, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) – chủ quản lý Công ty MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (sinh năm 1989, trú xã Điện Bàn Tây) – kế toán của công ty để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” do đã có hành vi lập hồ sơ khống để tham gia hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA