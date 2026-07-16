Pháp luật

Bắt giám đốc, phó giám đốc công ty lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

SGGPO

Ngày 16-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Video: Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung; cùng Đào Xuân Trường, Phó Giám đốc công ty, đã chỉ đạo Trịnh Bá Quang, Trưởng phòng thí nghiệm và các nhân viên Chung Văn Thái, Đàm Văn Hùng lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam

Các đối tượng không tổ chức lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không thực hiện các phép thử theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

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Các đối tượng làm việc tại cơ quan công an

Các hồ sơ này sau đó được các nhà thầu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

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Cơ quan công an làm việc với Lê Thị Hồng

Lực lượng công an còn phát hiện, từ tháng 9-2024 đến tháng 6-2025, Lê Thị Hồng cùng các đối tượng liên quan mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ việc kê khai thuế.

Việc mua bán hóa đơn được thực hiện thông qua Công ty TNHH TMDV Việt Trí Dũng do Phạm Văn Dũng làm giám đốc, với sự tham gia của Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Tuyết và Đỗ Thị Ái, nhằm hợp thức hóa chứng từ kế toán, che giấu hành vi vi phạm.

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Cơ quan công an làm việc với Đào Xuân Trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam 5 bị can gồm Lê Thị Hồng, Đào Xuân Trường, Trịnh Bá Quang, Chung Văn Thái và Đàm Văn Hùng.

Bốn bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Phạm Văn Dũng; Trương Thị Mai, kế toán Công ty TNHH TMDV Việt Trí Dũng; Đỗ Thị Ái, kế toán Công ty CP Xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung và Nguyễn Thị Tuyết, người trung gian mua bán hóa đơn.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

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DƯƠNG QUANG - TRUNG HƯNG

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Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án Làm giả tài liệu của cơ quan Mua bán trái phép hóa đơn ngân sách Nhà nước làm giả hồ sơ vật liệu xây dựng

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