TPHCM: Bắt đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn (sinh năm 1996, quê Gia Lai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là kết quả điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 12-10-2025 tại phường An Nhơn (TPHCM).

Vụ án liên quan đến thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để phục vụ hoạt động phạm tội.

Bị can Nguyễn Đình Vấn

Theo điều tra ban đầu, tháng 8-2025, sau khi đăng thông tin cho thuê nhà trên 1 trang web, bà L.T.T.D (sinh năm 1978, trú phường An Nhơn) được một người đàn ông liên hệ hỏi thuê. Quá trình trao đổi, ông này thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin về công việc, cuộc sống nhằm tạo dựng lòng tin, tạo mối quan hệ thân thiết.

Đầu tháng 9-2025, người này hướng dẫn bà D. truy cập website “starslatme.com”, giới thiệu đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia. Ban đầu, người này cung cấp tài khoản của mình, hướng dẫn bà D. thao tác mua - bán để chứng minh việc đầu tư có lợi nhuận cao. Sau khi thấy phát sinh lợi nhuận, bà D. được đề nghị tạo tài khoản riêng để trực tiếp đầu tư, với cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm sinh lời.

Trong khoảng 1 tháng, bà D. nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp.

"Quá trình đầu tư", bà D. nhận được một khoản tiền nhỏ, do nhóm lừa đảo chuyển nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi tài khoản trên website hiển thị số dư lên đến hơn 1,3 triệu USD, bà D. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” do lợi nhuận cao bất thường. Thông báo còn yêu cầu bà D. nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa tài khoản.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, bà D. không tiếp tục chuyển tiền. Bà cũng không liên lạc được với người đàn ông trên, nên đến Công an phường An Nhơn trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường An Nhơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra vụ việc.

Quá trình truy xét, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đình Vấn có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển - nhận tiền phục vụ đường dây lừa đảo.

Làm việc với cơ quan công an, Vấn khai được Cao Bá Huy (sinh năm 1973, trú phường Bình Hưng Hòa) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng nước ngoài. Vấn và Huy là những người dựng lên kịch bản lừa đảo bà D.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Cao Bá Huy giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm, hưởng tiền hoa hồng theo tháng.

Hiện Cao Bá Huy đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

VĂN ANH