Trục xuất 11 người nước ngoài lưu trú, làm việc trái phép

Ngày 20-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức trục xuất 11 công dân nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh và cư trú.

Các công dân nước ngoài bị trục xuất

Đây là các cá nhân mang quốc tịch Bangladesh, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch. Tuy nhiên, sau đó họ ở lại làm việc và lưu trú quá thời hạn tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi nhập cảnh không đúng mục đích, đồng thời vi phạm quy định về thời gian lưu trú.

Công an tỉnh Tây Ninh đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng biện pháp buộc trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Việc trục xuất được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo quy định và được phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, đặc biệt tại các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.

QUANG VINH