Không để người dân “chờ kỳ họp” mới được phản ánh

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản số 2820/UBND-TH ngày 13-10-2025 về chủ động xử lý các kiến nghị của cử tri và người dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vào ngày 3-10, tại nhà hát Trưng Vương

Qua hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo giao UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường cử cán bộ xuống từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân thuộc thẩm quyền; chủ động tham mưu, đề xuất các sở, ngành hướng dẫn, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc chưa rõ thẩm quyền của địa phương.

Không để người dân phải chờ đến các đợt tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và HĐND TP Đà Nẵng mới được phản ánh, kiến nghị. Các kiến nghị của cử tri phải được trả lời bằng văn bản đầy đủ, kịp thời, đồng thời giải thích, vận động để người dân hiểu và thực hiện.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố (Ban Tiếp công dân) và các đơn vị có liên quan theo dõi và tham mưu UBND TP Đà Nẵng phê bình, xử lý những cán bộ không gần dân, sát dân, không nắm bắt được nguyện vọng của người dân để xảy ra tình trạng tồn đọng những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân chưa được xử lý gây bức xúc kéo dài.

Các sở, ban, ngành khi cử lãnh đạo, công chức tham dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng và HĐND TP Đà Nẵng, ngoài việc trực tiếp trả lời các kiến nghị liên quan thẩm quyền của đơn vị mình, phải ghi chép đầy đủ các kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để giải quyết các vướng mắc chung của các xã, phường, đặc khu, đặc biệt trong các lĩnh vực: đất đai, quy hoạch, xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi...

XUÂN QUỲNH