Cử tri Đà Nẵng kiến nghị xử lý tình trạng mạo danh gây “nợ thuế oan”

Tại buổi tiếp xúc, có 9 lượt cử tri đăng ký phát biểu về các vấn đề: phòng chống thiên tai, hạ tầng giao thông, bất cập thuế, chính sách cho ngư dân, nhà ở xã hội, và khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri Mai Tấn Hào, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư 17 Xuân Hà, phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cử tri Mai Tấn Hào, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư 17 Xuân Hà, phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) nêu thực trạng nhiều công dân, tổ chức bị thông báo nợ thuế không chính xác. Theo ông Mai Tấn Hào, nguyên nhân chủ yếu do cơ quan thuế nhầm lẫn trong cập nhật số liệu hoặc do kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, khiến nhiều người rơi vào tình trạng “nợ thuế oan”, ảnh hưởng uy tín và danh dự. Ông Hào đề nghị, cơ quan thuế phải có biên bản đối chiếu với người nộp thuế trước khi ra thông báo, bảo đảm không sai sót và không xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Về Luật Thuế thu nhập cá nhân, cử tri Mai Tấn Hào cho rằng, nhiều quy định hiện hành chưa sát thực tế. “Mức khấu trừ cho người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng là quá thấp". Ngoài ra, ông Mai Tấn Hào chỉ ra bất hợp lý khi luật chỉ cho sửa đổi khi giá cả tăng 20%, trong khi chi phí điện, nước, xăng dầu, lương thực tăng từng đợt nhỏ, khiến người lao động phải gánh thêm chi phí mà không được bù đắp. Bên cạnh đó, việc không phân biệt mức khấu trừ giữa đô thị và nông thôn cũng chưa công bằng.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trả lời tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, có tình trạng một số cá nhân bị liệt kê nợ thuế dù thực tế không nợ, có thể do sai sót nghiệp vụ hoặc bị mạo danh khi thành lập doanh nghiệp. TP Đà Nẵng sẽ kiến nghị cơ quan thuế rà soát, khắc phục và có quy định chặt chẽ hơn để tránh gây phiền hà cho người dân.

Đối với thuế thu nhập cá nhân và vấn đề giảm trừ gia cảnh, ông Phạm Đức Ấn cũng nhìn nhận còn nhiều bất hợp lý, nhất là khi chi phí sinh hoạt giữa thành thị và nông thôn có sự chênh lệch lớn. Ở đô thị, mức chi tiêu cao hơn nhiều nhưng quy định giảm trừ hiện nay vẫn áp dụng đồng loạt, dẫn đến cảm giác chưa công bằng. Tuy nhiên, để phân loại cụ thể theo từng địa bàn là việc khó, nên trước mắt địa phương sẽ kiến nghị Bộ Tài chính và cơ quan xây dựng luật nghiên cứu phương án phù hợp hơn.

Ngoài ra, ông Phạm Đức Ấn cũng đề cập đến quản lý thuế đối với hoạt động đăng ký kinh doanh, khẳng định thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm tránh tình trạng lợi dụng kẽ hở để thành lập doanh nghiệp “ảo”, gây rối loạn quản lý.

XUÂN QUỲNH