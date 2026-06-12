Xã hội

Không đeo rọ mõm cho chó ở nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng

SGGPO

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 204/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Theo đó, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Phạt tiền từ 3-4 triệu đồng đối với hành vi không báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kết quả xét nghiệm xác định động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch, Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Phạt tiền từ 5-6 triệu đồng đối với một trong các hành vi: vứt động vật mắc bệnh chết và sản phẩm của chúng ra môi trường; buôn bán động vật giống mắc bệnh truyền nhiễm.

Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-8-2026.

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