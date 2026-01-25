Chiều 25-1, Sở VH-TT TPHCM tổ chức lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TPHCM trên trục đường Đồng Khởi và Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật Chi Lăng; đồng thời ra mắt Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại tại số 158 Đồng Khởi, mở ra không gian nghệ thuật công cộng mới giữa trung tâm thành phố.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM dự lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.



Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; cùng đại diện các sở, ngành, hội chuyên ngành và đông đảo nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia.

Không gian nghệ thuật ngoài trời gắn với đời sống đô thị

Sở VH-TT TPHCM tổ chức Lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Con đường Nhiếp ảnh TPHCM được định hướng là không gian nghệ thuật công cộng ngoài trời, nơi nhiếp ảnh hiện diện trong đời sống đô thị, kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và quá trình phát triển của thành phố bằng ngôn ngữ hình ảnh. Công trình góp phần cụ thể hóa chủ trương đổi mới hình thức trưng bày, triển lãm trong không gian công cộng; đồng thời gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa của TPHCM.

Đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM phát biểu tại Lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, nhấn mạnh: Con đường Nhiếp ảnh TPHCM là công trình mang dấu ấn sáng tạo, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị, tạo không gian trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật hiện đại, tương xứng với tầm vóc đô thị đặc biệt.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan triển lãm đầu tiên của Con đường Nhiếp ảnh TPHCM với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng - Rạng rỡ Thành phố Bác”. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau lễ khánh thành, Sở VH-TT TPHCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng – Rạng rỡ Thành phố Bác”, trưng bày 88 hình ảnh tại Công viên Chi Lăng và tuyến Đồng Khởi – Nguyễn Du, cùng 40 ảnh tại khu vực Đồng Khởi – Lý Tự Trọng. Các tác phẩm phản ánh những thành tựu tiêu biểu của TPHCM trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan triển lãm đầu tiên của Con đường Nhiếp ảnh TPHCM với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng - Rạng rỡ Thành phố Bác”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuyến Đồng Khởi (đoạn Nguyễn Du – Lê Thánh Tôn) là trục trung tâm của Con đường Nhiếp ảnh, hình thành hệ thống trưng bày ảnh ngoài trời thường xuyên, liên tục. Khu vực góc Đồng Khởi – Lý Tự Trọng tập trung giới thiệu các bộ ảnh về sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển TPHCM và đất nước, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trực quan.

Trong khi đó, khu vực góc Đồng Khởi – Nguyễn Du là không gian trưng bày kết hợp, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị – thời sự, vừa giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người, đời sống đô thị, du lịch, kiến trúc và các hoạt động nghệ thuật, khắc họa hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.

Các đơn vị đồng hành, tài trợ thực hiện Con đường Nhiếp ảnh TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật Chi Lăng - điểm hẹn văn hóa mới

Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật Chi Lăng được tổ chức thành nhiều khu chức năng, gồm: khu triển lãm, khu sự kiện, khu giao lưu, khu đài phun nước với biểu tượng ống kính nhiếp ảnh, khu đồi cỏ trung tâm và hệ thống biểu tượng, điểm check-in nghệ thuật.

Du khách tham quan Con đường Nhiếp ảnh TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Không gian công viên vừa là nơi trưng bày ảnh nghệ thuật, sắp đặt mỹ thuật cộng đồng ngoài trời, vừa là điểm sinh hoạt văn hóa, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và công chúng, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân và du khách.

Theo ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, Con đường Nhiếp ảnh TPHCM là công trình nhiếp ảnh quy mô, đồng bộ đầu tiên tại Việt Nam, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; qua đó mở ra cơ hội để TPHCM từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành “Thành phố Nhiếp ảnh” trong tương lai. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa – du lịch mới, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng, làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, quảng bá hình ảnh TPHCM hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình và đáng sống.

Ra mắt Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại

Dịp này, Sở VH-TT TPHCM cũng ra mắt Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại tại số 158 Đồng Khởi (phường Sài Gòn) – mô hình triển lãm công nghệ số tiên phong, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trình chiếu đa phương tiện và các giải pháp tương tác số.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Không gian triển lãm giới thiệu hành trình lịch sử Sài Gòn – TPHCM thông qua hình ảnh, tư liệu và trải nghiệm số sinh động; đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động workshop, tọa đàm, giao lưu sáng tạo, góp phần hình thành điểm đến văn hóa – công nghệ – sáng tạo tiêu biểu của thành phố trong kỷ nguyên số.

THIÊN THANH - DŨNG PHƯƠNG