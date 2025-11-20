Không khí lạnh suy giảm, miền Bắc hanh khô kéo dài

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện không khí lạnh ở phía Bắc đang suy giảm cường độ. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 24-11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường.

Hà Nội hửng nắng và khô ráo dần sau 2-3 ngày mưa rét. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 20-11, Hà Nội và miền Bắc chuyển sang trạng thái hanh khô, một số nơi hửng nắng sau 2-3 ngày mưa nhỏ, âm u. Nền nhiệt thấp nhất ở trung tâm Hà Nội nhích lên - ở mức 16 độ C (tăng 4 độ C so với sáng 19-11), khu vực Ba Vì còn dưới 15 độ C.

Hiện ở miền Bắc gió bấc thổi yếu, trời sáng và thời tiết ấm hơn so với 2-3 ngày trước. Dù vậy, cơ bản nền nhiệt vẫn ở mức thấp nên cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần mặc đủ ấm khi ra đường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày và đêm 20-11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ duy trì nhiệt độ thấp, vùng núi cao có nơi vẫn dưới 6 độ C. dự báo, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục mưa vừa đến mưa to do không khí lạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết hanh khô sẽ kéo dài ở miền Bắc trong vài ngày tới. Ban ngày, nhiệt độ tăng lên 21-22 độ C, ban đêm còn khoảng 16-17 độ C.

Hiện, không khí lạnh đang suy yếu tạm thời, từ khoảng ngày 24-11, một đợt không khí lạnh mới (có đặc tính khô) sẽ bổ sung xuống, kéo dài tình trạng hanh khô ở Bắc bộ.

Tại miền Trung, từ Nghệ An đến Huế sáng 20-11 nhiều mây. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa cục bộ, đêm nay và ngày mai (21-11) có thể mưa to trở lại. Miền Nam sáng nay hầu như không mưa, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ lượng mưa trên 50mm.

PHÚC HẬU