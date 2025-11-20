Xã hội

Không khí lạnh suy giảm, miền Bắc hanh khô kéo dài

SGGPO

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện không khí lạnh ở phía Bắc đang suy giảm cường độ. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 24-11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường.

25adda05b03953a2a56d602942110129.jpeg
Hà Nội hửng nắng và khô ráo dần sau 2-3 ngày mưa rét. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 20-11, Hà Nội và miền Bắc chuyển sang trạng thái hanh khô, một số nơi hửng nắng sau 2-3 ngày mưa nhỏ, âm u. Nền nhiệt thấp nhất ở trung tâm Hà Nội nhích lên - ở mức 16 độ C (tăng 4 độ C so với sáng 19-11), khu vực Ba Vì còn dưới 15 độ C.

Hiện ở miền Bắc gió bấc thổi yếu, trời sáng và thời tiết ấm hơn so với 2-3 ngày trước. Dù vậy, cơ bản nền nhiệt vẫn ở mức thấp nên cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần mặc đủ ấm khi ra đường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày và đêm 20-11, Bắc bộ và Bắc Trung bộ duy trì nhiệt độ thấp, vùng núi cao có nơi vẫn dưới 6 độ C. dự báo, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục mưa vừa đến mưa to do không khí lạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết hanh khô sẽ kéo dài ở miền Bắc trong vài ngày tới. Ban ngày, nhiệt độ tăng lên 21-22 độ C, ban đêm còn khoảng 16-17 độ C.

Hiện, không khí lạnh đang suy yếu tạm thời, từ khoảng ngày 24-11, một đợt không khí lạnh mới (có đặc tính khô) sẽ bổ sung xuống, kéo dài tình trạng hanh khô ở Bắc bộ.

Tại miền Trung, từ Nghệ An đến Huế sáng 20-11 nhiều mây. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa cục bộ, đêm nay và ngày mai (21-11) có thể mưa to trở lại. Miền Nam sáng nay hầu như không mưa, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ lượng mưa trên 50mm.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

không khí lạnh thời tiết phía Bắc dự báo thời tiết Hà Nội rét

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn