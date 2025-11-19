Xã hội

Gia Lai: Giăng dây, dùng ròng rọc giải cứu 31 người dân bên sông Ba

Tối 19-11, ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Đăk Song (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 31 người dân làng Mèo bị cô lập bên dòng sông Ba.

rethf.jpeg
Dùng ròng rọc để giải cứu dân
Clip hiện trường vụ giải cứu

Nhóm người này đi làm rẫy ở bờ bên kia sông, nhưng đến chiều 18-11, nước bất ngờ dâng cao khiến họ không thể quay về và bị cô lập từ thời điểm đó. Ngay sau khi nắm thông tin, UBND xã chỉ đạo lực lượng chức năng canh giữ, không để người dân tự ý vượt sông mất an toàn. Trong thời gian mắc kẹt, người dân trú tại nhà rẫy; xã đã giăng dây thừng, chuyển thức ăn và nhu yếu phẩm sang hỗ trợ.

htrefwd.jpeg
Người dân được giải cứu trong đêm

Đến 16 giờ ngày 19-11, khoảng 55 người thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC khu vực An Khê, Công an xã, dân quân và thanh niên dân làng cùng tham gia giải cứu. Do địa hình không thể sử dụng ca nô, lực lượng cứu hộ giăng dây và dùng ròng rọc đu qua sông để tiếp cận. Việc cứu hộ gặp khó khi nước chảy mạnh, trời mưa. Sau gần 3 giờ triển khai, toàn bộ 31 người được đưa về nhà an toàn.

ndgfss.jpeg
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, có mặt chỉ đạo và theo dõi công tác cứu hộ
HỮU PHÚC

Từ khóa

Nguyễn Thị Thanh Lịch Vượt sông An Khê UBND tỉnh Gia Lai giải cứu sông Ba ròng rọc

