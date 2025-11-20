Nước lũ nhấn chìm cửa ngõ phía Tây Nha Trang

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, khu vực siêu thị Go! (khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang) chìm trong nước. Hàng trăm xe ô tô chết máy do lũ dâng cao hơn 1m.
Phía dưới nút giao cầu vượt Ngọc Hội (điểm giao nhau giữa đường sắt bắc - nam và các đường 23-10, 19-5, vành đai 2) - cửa ngõ nối phường Nha Trang và khu vực Tây Nha Trang - bị nước lũ bủa vây.
Hôm qua (19-11), tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 19-11 đến 7 giờ ngày 20-11 phổ biến từ 100-350mm hoặc hơn (Đại Lãnh 436,1mm, Vạn Bình 427,0mm…).
Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ ngày 20 đến 22-11, tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.
Lượng mưa phổ biến 100–250mm; một số nơi có thể vượt 400mm như khu vực Vạn Ninh, Đại Lãnh, Tây Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn...
Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 19-11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận rất nhiều tin báo của người dân và chính quyền địa phương về các trường hợp bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt sâu.
Thời tiết bất lợi, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến số lượng yêu cầu cứu nạn dồn dập: Gần 40 lượt phương tiện và hơn 240 lượt cán bộ, chiến sĩ đã cứu nạn thành công 771 người đến nơi an toàn.
Cũng ngay trong đêm 19-11, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ người dân. Lực lượng nhanh chóng cơ động đến các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao như Suối Hiệp, Tây Nha Trang, Cam Lâm, xã Cam Hiệp và khu vực Suối Dầu...
Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, hàng hóa; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn tại chỗ ở những khu vực đang bị cô lập.