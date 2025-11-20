Nước lũ nhấn chìm cửa ngõ phía Tây Nha Trang

Đến sáng 20-11, mưa lớn cùng nước lũ dâng cao cô lập nhiều khu dân cư thuộc Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), người dân kêu cứu, hàng trăm xe ô tô chìm trong nước.

Phía dưới nút giao cầu vượt Ngọc Hội bị nước lũ bủa vây. Thực hiện: HIẾU GIANG

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, khu vực siêu thị Go! (khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang) chìm trong nước. Hàng trăm xe ô tô chết máy do lũ dâng cao hơn 1m.

Phía dưới nút giao cầu vượt Ngọc Hội (điểm giao nhau giữa đường sắt bắc - nam và các đường 23-10, 19-5, vành đai 2) - cửa ngõ nối phường Nha Trang và khu vực Tây Nha Trang - bị nước lũ bủa vây.

Đoạn đường sắt dưới nút giao cầu vượt Ngọc Hội ngập nước. Ảnh: HIẾU GIANG

Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung nước dâng cao hơn 1m. Ảnh: HIẾU GIANG

Hôm qua (19-11), tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 19-11 đến 7 giờ ngày 20-11 phổ biến từ 100-350mm hoặc hơn (Đại Lãnh 436,1mm, Vạn Bình 427,0mm…).

Người dân tập trung tại nút giao cầu vượt Ngọc Hội, không thể di chuyển sang đường 23-10 nối khu vực phía Tây Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Nhiều xe ô tô bị nước lũ bủa vây dưới chân nút giao cầu vượt Ngọc Hội Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ ngày 20 đến 22-11, tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Lượng mưa phổ biến 100–250mm; một số nơi có thể vượt 400mm như khu vực Vạn Ninh, Đại Lãnh, Tây Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn...

Một xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở phường Tây Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Phía trên nút giao cầu vượt này có hàng trăm xe ô tô đậu tránh ngập. Ảnh: HIẾU GIANG

Nước lũ cô lập nhiều khu dân cư phường Tây Nha Trang 3 ngày nay. Ảnh: HIẾU GIANG

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng vào các khu dân cư khu vực Tây Nha Trang, đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: HIẾU GIANG

Xe phục vụ tang lễ bị nước bủa vây trên đường 23-10. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 19-11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận rất nhiều tin báo của người dân và chính quyền địa phương về các trường hợp bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt sâu. Thời tiết bất lợi, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến số lượng yêu cầu cứu nạn dồn dập: Gần 40 lượt phương tiện và hơn 240 lượt cán bộ, chiến sĩ đã cứu nạn thành công 771 người đến nơi an toàn. Cũng ngay trong đêm 19-11, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ người dân. Lực lượng nhanh chóng cơ động đến các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao như Suối Hiệp, Tây Nha Trang, Cam Lâm, xã Cam Hiệp và khu vực Suối Dầu... Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, hàng hóa; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn tại chỗ ở những khu vực đang bị cô lập.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG