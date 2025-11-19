Từ ngày 24-11, mưa lớn ở Trung bộ có xu hướng giảm

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 24-11, mưa ở Trung bộ sẽ giảm.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân tại xã Hòa Trí (tỉnh Khánh Hòa) đến nơi an toàn

Cập nhật thông tin đến chiều 19-11 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Nam Trung bộ. Trong khi đó, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, không khí lạnh tăng cường đã khiến nền nhiệt giảm sâu.

Nhiệt độ thấp nhất ngày 19-11 tại Hà Nội là 12 độ C; còn tại vùng núi phía Bắc, nền nhiệt độ xuống rất thấp, như tại trạm Sìn Hồ (Lai Châu) 9,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,2 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 8,3 độ C; Tam Đảo (Phú Thọ) 8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 3,6 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, ngày 20-11, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm và rét hại ở vùng núi phía Bắc, gây rét đến rét đậm ở đồng bằng và trung du Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ.

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng và trung du Bắc bộ duy trì trong khoảng 11-14 độ C (vùng núi có nơi dưới 5 độ C), khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 12-15 độ C, Quảng Trị và Huế 16-19 độ C. Từ đêm 20 đến ngày 21-11, nền nhiệt từ Huế trở ra Bắc bộ sẽ tăng lên 1 độ C so với ngày 20-11, nhưng vẫn rét trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 19-11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã có mưa lớn diện rộng. Cụ thể, lượng mưa đo được tại: trạm Buôn Tăng (tỉnh Gia Lai) 181mm, trạm Đập Tràn (tỉnh Đắk Lắk) 427mm, trạm Khánh Thượng (tỉnh Khánh Hòa) 222mm…

Người dân sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: NGỌC OAI

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong các ngày 20 và 21-11, khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có nơi mưa trên 500mm. Khu vực Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng và phía Nam tỉnh Khánh Hòa có nơi mưa trên 200mm.

Đêm 21-11 và ngày 22-11, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. “Từ ngày 24-11, mưa lớn ở Trung bộ có xu hướng giảm”, cơ quan khí tượng nhận định.

PHÚC VĂN