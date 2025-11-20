Trực thăng sẵn sàng vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng lũ

Sáng 20-11, Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) đã chuẩn bị 2 máy bay sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ tại khu vực miền Trung.

Trực thăng của Trung đoàn Không quân 930 sẵn sàng vận chuyển hàng cứu hộ cho các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Ảnh: VĂN CHUNG

Theo đó, Quân chủng Phòng không - Không quân có chỉ đạo đơn vị về việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ tại khu vực miền Trung. Nhận nhiệm vụ, Trung đoàn Không quân 930 đã tổ chức giao nhiệm vụ chặt chẽ cho phi công, thành viên tổ bay và các lực lượng bảo đảm tại sân bay Đà Nẵng.

Sau khi nhận nhiệm vụ, các tổ bay đã làm tốt công tác chuẩn bị, vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm lên máy bay. Hiện tại, các máy bay của Trung đoàn Không quân 930 đã sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Vận chuyển phao cứu sinh để hỗ trợ cho các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk

Tại sân bay Tuy Hòa (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), đoàn công tác của Quân khu 5 đã đến kiểm tra an toàn nhằm phục vụ trực thăng của Sư đoàn 372, 370 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân hạ cánh.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng thông tin, đã khẩn cấp điều động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng để bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 thực hiện nhiệm vụ tiếp tế, vận chuyển ra các địa bàn bị ảnh hưởng tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Trung đoàn Không quân 930 tiếp nhận 1.000 suất quà của Quân khu 5, tổ chức đóng gói để vận chuyển đến nhân dân các tỉnh Nam Trung bộ

Đồng thời, Quân khu 5 cũng vận chuyển, bàn giao cho Trung đoàn Không quân 930 với 1.000 suất quà để vận chuyển đến nhân dân các tỉnh Nam Trung bộ. Cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức kiểm đếm, đóng gói, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đường hàng không.

Tổ chức đóng gói nhu yếu phẩm nhằm thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đường hàng không

NGUYỄN CƯỜNG