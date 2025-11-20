Chung tay vì sự nghiệp trồng người

Sau khi cơn bão số 3 (Wipha) quét qua một số tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ gây hậu quả nặng nề, Báo SGGP cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp đến các vùng lũ, trao những phần quà thiết thực để động viên thầy cô, học sinh nơi đây vượt qua khó khăn. Những ngày này, khi lũ dữ tràn về miền Trung, Báo SGGP cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị hỗ trợ để các em học sinh vững bước đến trường…

1. Công tác xã hội là 1 trong 3 “chân kiềng” của Báo SGGP. Với bề dày lịch sử 50 năm, được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc, Báo SGGP đã tổ chức nhiều chương trình xã hội - từ thiện có ý nghĩa nhân văn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, một số chương trình được coi là thương hiệu của Báo SGGP về lĩnh vực giáo dục như Giải thưởng Võ Trường Toản, “Văn hay chữ tốt”, học bổng Nguyễn Văn Hưởng và chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP trao bằng khen cho giáo viên đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024

Năm 1998, Báo SGGP lên ý tưởng tổ chức một giải thưởng dành để tôn vinh người thầy. Giải thưởng mang tên cụ Võ Trường Toản, người thầy nổi tiếng của đất Sài Gòn - Gia Định xưa, ra đời. Giờ đây, Giải thưởng Võ Trường Toản đã trở thành giải thưởng thường niên của thành phố, được tổ chức hàng năm đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tiếp nối các hoạt động, từ năm 2023, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP đã hình thành và triển khai rộng khắp mọi miền đất nước. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, chăm lo sự phát triển về thể chất, tri thức, tinh thần cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chương trình đã mang trung thu ấm áp đến trẻ em ở TP Cần Thơ; đến với học sinh nghèo tỉnh Lâm Đồng; lan tỏa văn hóa đọc về quê hương Đồng Khởi; nâng bước học trò nghèo miền biển mặn miền Trung; xây dựng phòng học tại trường THCS Lạc An (Tân Uyên, TPHCM); xây dựng phòng học tại trường THCS Bình Khánh (xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long); đến với xã vùng cao biên giới (xã Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang)...

Những công trình được hoàn thành, những thư viện sáng đèn, những suất học bổng được trao tận tay các em nhỏ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần sâu sắc, khơi dậy ý chí vươn lên trong học tập. Đó cũng là lời nhắc nhớ về trách nhiệm chung tay vun đắp nền tảng tri thức cho thế hệ tương lai.

2. Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” luôn chọn các trường, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để thực hiện, chăm lo từ cái nhỏ nhất cho các em học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Liêng Srônh (Lâm Đồng) háo hức tham gia chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường của Báo SGGP. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chị Lê Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Dịch vụ - Sự kiện Báo SGGP, cho biết: “Cứ mỗi lần đi trao quà cho các em, chúng tôi lại có những cảm xúc khác nhau. Đó là những ánh mắt trong veo, vui mừng, phấn khích, trân trọng… với những tặng vật nhỏ nhất như thú nhồi bông, ba lô cho đến thư viện, phòng ngủ, máy tính… Ánh mắt đó đã thúc giục chúng tôi cần gắn kết mạnh mẽ và phải thực hiện dài lâu!”.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, chia sẻ: Qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, đối với đội ngũ những người làm Báo SGGP, các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội, đặc biệt là với các em, các cháu học sinh, sinh viên khó khăn luôn được chú trọng. Chúng tôi hướng đến chăm lo cho đối tượng trẻ em và chú trọng những giá trị giáo dục, để các em nhỏ ở những địa phương còn nhiều khó khăn có điều kiện phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất lẫn tinh thần. Từ đó, góp phần “Thắp sáng niềm tin”, tiếp sức để thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh, vững vàng tri thức vào đời và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Đó là những mảnh ghép nhỏ trong muôn màu cuộc sống, cần có sự chung tay, yêu thương và sẻ chia kịp lúc để tạo nên một bức tranh đẹp giữa cuộc đời; đó cũng là sự chung tay vì sự nghiệp trồng người của những người làm Báo SGGP.

Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” vẫn kiên trì với hành trình xây trường, mở lớp cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn...

Một số hoạt động nổi bật của chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” - Xây dựng/sửa chữa, trang bị 5 thư viện cho các trường học tại Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau trị giá 700 triệu đồng. - Trang bị phòng tin học, phòng ngủ, phòng ăn… cho nhà trường và học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Vĩ (xã Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) trị giá 345 triệu đồng. - Xây dựng và trang bị toàn bộ công trình 9 phòng học và phòng chuyên môn cho Trường THCS Bình Khánh (xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) trị giá 6,2 tỷ đồng. - Xây dựng công trình dãy phòng học 3 tầng 6 lớp tại trường THCS Lạc An (xã Tân Uyên, TPHCM) trị giá 16,15 tỷ đồng. - Tài trợ kinh phí sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất trường học và khoảng 3.000 suất học bổng nhiều tỉnh, thành, trị giá 3,2 tỷ đồng. - Chương trình “Áo ấm đến trường”: trao tặng 7.500 áo ấm, 400 học bổng và hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất trường học trong tháng 11 và 12-2025. Tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. - Tính đến tháng 11- 2025, chương trình đã vận động được trên 30 tỷ đồng, triển khai tại 33 điểm trường thuộc 19 tỉnh, thành phố trên cả nước.

HÀM LUÔNG