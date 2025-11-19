Lâm Đồng: Cứu bé gái bị đất đá vùi lấp

Tối 19-11, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu bé gái bị vùi lấp sau vụ sạt lở đất xảy ra tại phường Xuân Trường – Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, lượng đất đá lớn đã sạt lở xuống căn nhà tại hẻm 108 Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt. Vào thời điểm trên, một bé gái (sinh năm 2018) đang ở căn phòng phía sau nhà.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận bé gái bị đất đá đè sau vụ sạt lở

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng thuộc phòng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai cứu hộ, bé gái may mắn được giải cứu kịp thời

Đến khoảng 19 giờ 10 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa bé gái ra ngoài trong tình trạng bị thương nhẹ.

Liên tiếp trong những ngày qua, trên địa bàn phường Xuân Trường – Đà Lạt xảy ra các vụ sạt lở gây ảnh hưởng đến công trình phụ của 3 gia đình, may mắn chưa có thiệt hại về người.

ĐOÀN KIÊN