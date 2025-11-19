Xã hội

Lâm Đồng: Cứu bé gái bị đất đá vùi lấp

SGGPO

Tối 19-11, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu bé gái bị vùi lấp sau vụ sạt lở đất xảy ra tại phường Xuân Trường – Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, lượng đất đá lớn đã sạt lở xuống căn nhà tại hẻm 108 Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt. Vào thời điểm trên, một bé gái (sinh năm 2018) đang ở căn phòng phía sau nhà.

1f890a639c8c10d2499d.jpg
Lực lượng cứu hộ tiếp cận bé gái bị đất đá đè sau vụ sạt lở

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng thuộc phòng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn.

399319338fdc03825acd.jpg
02134e91d87e54200d6f.jpg
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai cứu hộ, bé gái may mắn được giải cứu kịp thời

Đến khoảng 19 giờ 10 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa bé gái ra ngoài trong tình trạng bị thương nhẹ.

Liên tiếp trong những ngày qua, trên địa bàn phường Xuân Trường – Đà Lạt xảy ra các vụ sạt lở gây ảnh hưởng đến công trình phụ của 3 gia đình, may mắn chưa có thiệt hại về người.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Đất đá Công an tỉnh Lâm Đồng Hùng Vương Công trình phụ Bé gái Xuân Trường Sạt lở Đà Lạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn