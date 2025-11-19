Đắk Lắk: Cúp điện trên diện rộng, giao thông chia cắt

Tối 19-11, Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Lắk có báo cáo nhanh tình hình các tuyến giao thông đường bộ của tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Lực lượng CSGT chốt chặn tại các tuyến giao thông bị ảnh hưởng do mưa lũ, để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện

Theo đó, đến 18 giờ cùng ngày, tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Tuy An Bắc, Xuân Sơn Nam bị ngập, nước cuốn trôi nền đá, treo đầu tà vẹt. Tuyến giao thông này tạm thời bị tê liệt.

Tại tuyến quốc lộ 1, từ km1276 đến Km1304+400, nhiều điểm ngập từ 30cm - 60cm, gây tắc đường.

Tuyến quốc lộ 19C bị sạt lở mái taluy đoạn địa phận xã Sông Hinh và 11 điểm ngập nước; tuyến quốc lộ 29 có 10 điểm ngập nước; tuyến quốc lộ 25 có 12 điểm ngập nước.

Ngoài ra, nhiều đường tỉnh lộ, đường liên xã cũng bị sạt lở, ngập nước chia cắt giao thông.

Nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu trong nước

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đã gây sập tường rào tại trạm 110 KV Sông Cầu, buộc phải cắt điện khẩn cấp.

Đối với đường dây trung thế 22 KV, Công ty điện lực Đắk Lắk đã cắt điện 1.230 trạm biến áp, do đó có 118.817 khách hàng bị mất điện thuộc khu vực các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Tây, Sông Cầu, Đồng Xuân và Tây Hòa.

Lực lượng chức năng ở các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang cố gắng di dời người dân đến nơi an toàn

Thống kê sơ bộ đến 16 giờ cùng ngày, mưa lũ làm 1 người chết, 8 căn nhà bị sập; gần 23.000 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập; số hộ phải sơ tán khẩn cấp là 7.765 hộ.

MAI CƯỜNG