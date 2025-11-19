19 người chết và mất tích do mưa lũ, sạt lở tại Trung bộ

Cập nhật thông tin đến tối 19-11 từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), có 19 người chết và mất tích do mưa lũ tại Trung bộ.

Trong đó, 14 người chết tại các địa phương: Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai, trong đó nhiều nhất là tại tỉnh Khánh Hòa (9 người thiệt mạng). Hiện vẫn còn 5 người mất tích tại Quảng Trị (1 người), Đà Nẵng (2 người), Khánh Hòa (2 người).

Tính đến 17 giờ ngày 19-11, có 28.756 nhà bị ngập (nhiều nhất là tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa). Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, các địa phương gồm Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã sơ tán 6.069 hộ dân với 19.078 người.

Phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bị ngập sâu trong nước

Trong ngày 19-11, Thủ tướng đã ban hành Công điện số 222/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai). Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra tại Khánh Hòa và Đắk Lắk trong 2 ngày 18 và 19-11.

Ngày 19-11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn, kiểm tra tình hình mưa lũ tại Huế. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

UBND tỉnh Đắk Lắk đã huy động 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 300 lượt phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Gia Lai đã triển khai 1.718 lượt cán bộ, chiến sĩ và 4.836 phương tiện ứng phó thiên tai, cứu hộ 142 trường hợp, điều tiết giao thông tại 98 điểm ngập lụt, đồng thời bố trí 14 tổ với 100 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại những khu vực nguy hiểm.

PHÚC VĂN