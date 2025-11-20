21 người chết và mất tích do mưa lớn, sạt lở

Sáng 20-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai (mưa lũ, sạt lở, ngập lụt) tại Trung bộ tính đến sáng 20-11.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: SGGP

Theo đó, mưa lớn, sạt lở tại các địa phương đã làm 21 người chết và mất tích (tăng 6 người so với báo cáo ngày 19-11). Trong đó, 16 người chết (Huế: 2 người, Đà Nẵng: 1 người, Đắk Lắk: 1 người, Khánh Hòa: 11 người, Gia Lai: 1 người).

Hiện còn 5 người mất tích tại Quảng Trị, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Những ngày qua, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã phối hợp Cục Viễn Thông (Bộ KH-CN) gửi 2 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa, lũ tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng phối hợp Zalo Việt Nam gửi 24,1 triệu tin nhắn qua nền tảng Zalo hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn trước mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa. Trong đó, riêng ngày 19-11 đã gửi 4,7 triệu tin nhắn đến người dân tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Báo cáo cũng nêu rõ: Ngày 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi các nhà máy thủy điện như sông Ba Hạ, sông Hinh, sông Krông H’Năng về việc giảm lũ cho hạ du sông Ba. Theo đó, các thủy điện đã cắt 39,5 triệu m3 nước lũ ở hồ sông Ba Hạ, 29,85 triệu m3 ở hồ sông Hinh và 8,05 triệu m3 ở hồ sông Krông H'Năng - góp phần giảm lũ cho hạ du.

Trong đợt mưa lũ này, tỉnh Gia Lai đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 18-11 đến khi có thông báo mới. Khánh Hòa cho học sinh THPT (28 trường với 26.018 học sinh) nghỉ học; tổ chức cho 6 trường với 5.553 học sinh học trực tuyến; khoảng 350 trường mầm non, tiểu học và THCS với hơn 200.000 học sinh nghỉ học.

Đồng thời, chính quyền các địa phương: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Huế đã tổ chức sơ tán 46.769 người tránh mưa lũ, sạt lở, ngập lụt.

PHÚC VĂN