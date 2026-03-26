Không truy cứu người có tội, 2 cựu cán bộ điều tra bị khởi tố

Trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông ở huyện Trà Ôn (trước đây, nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), 2 cá nhân có chức trách, nhiệm vụ đã không thực hiện khởi tố người có tội.

Chiều 26-3, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông: Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (trước đây) và Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên cùng đơn vị, để làm rõ hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn.

Cơ quan điều tra Viện KSND t ối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Viện KSND t ối cao

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-4-2024 tại tỉnh lộ 901 (đoạn đường nay thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) mà em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (sinh năm 2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) là nạn nhân, mặc dù quá trình giải quyết vụ việc có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông, nhưng Nguyễn Quốc Khanh và Lê Quốc Việt đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Cơ quan điều tra Viện KSND t ối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Quốc Khanh

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, ngày 4-9-2024, Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) là tài xế xe tải gây tai nạn làm em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. tử vong tại chỗ. Người nhà em Tr. đã có nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nhưng không thành.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do "không có sự việc phạm tội".

Khi gia đình em Tr. khiếu nại, Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long ban hành 3 quyết định bác khiếu nại.

Đến ngày 28-4-2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột em Tr.) đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung, rồi tự bắn vào đầu mình để tự sát.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an rút hồ sơ vụ tai nạn giao thông này để kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định, hành vi điều khiển xe ô tô tải của Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến ngày 7-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định khởi tố vụ án liên quan vụ việc, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 5-8-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung, để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra theo quy định pháp luật.

GIA KHÁNH - TÍN HUY