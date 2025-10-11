Đình chỉ điều tra vụ cha nữ sinh nổ súng bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của nữ sinh T.), dùng súng bắn tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung.

Hiện trường vụ án tại Vĩnh Long. Ảnh: TN

Theo đó, sau quá trình điều tra, ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Giết người” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự, do "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Trước đó, liên quan đến vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 4-9-2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, khiến nữ sinh T. tử vong, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc.

Như Báo SGGP đưa tin, ngày 4-9-2024, Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) là tài xế xe tải gây tai nạn làm T. (học sinh lớp 9) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Liên quan đến cái chết của T., người nhà nữ sinh đã có nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự nhưng bất thành. Sáng 28-4-2025, ông Phúc đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung rồi dùng súng bắn vào đầu mình tự sát.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã rút hồ sơ vụ tai nạn giao thông để kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định, hành vi điều khiển xe ô tô của tài xế Bảo Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

TÍN HUY