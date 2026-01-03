Khu vui chơi ở TPHCM, miền Trung đông nghẹt khách

Ghi nhận trong hai ngày đầu năm nghỉ Tết Dương lịch, nhiều khu vui chơi, điểm đến trên địa bàn TPHCM đông nghẹt khách.

Ở hướng Tây Bắc thành phố, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi trở thành điểm đến nhộn nhịp dịp đầu năm. Ngoài tham quan hệ thống hầm ngầm, nhiều gia đình dừng lại trải nghiệm không gian tái hiện đời sống làng quê, như: họp chợ, nấu rượu, cấy lúa, tráng bánh.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, liên tục đông khách, lực lượng phục vụ nhiều thời điểm phải tăng cường điều tiết để tránh ùn ứ. Ở Khu du lịch Bình Quới (phường Bình Quới), nhịp du xuân mang đậm sắc thái sông nước.

Trên không gian sông nước trung tâm thành phố, các tàu nhà hàng dọc sông Sài Gòn hoạt động xuyên suốt, nhiều chuyến tối kín chỗ. Du khách thưởng ngoạn bữa tối trên boong tàu, ngắm ánh đèn skyline hai bờ sông, tạo nên không khí du xuân nhộn nhịp về đêm. Trên mặt đất, tuyến xe buýt hai tầng phục vụ du lịch tiếp tục “chạy hết công suất”, các khung giờ chiều và tối luôn đông hành khách.

Theo UBND phường Vũng Tàu, do lượng khách du lịch đông trong dịp tết nên địa phương đã phân công 100% quân số lực lượng cấp cứu thủy nạn ứng trực tại các bãi biển công cộng (Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa). Tính đến chiều 2-1, lực lượng cấp cứu thủy nạn đã kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 6 trường hợp du khách tắm biển bị lọt ao xoáy, sóng đánh xa bờ.

Nhiều du khách đến Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tìm đến các khu vực vùng ven để tham quan, nghỉ ngơi, chụp ảnh. Tương tự, phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, khu du lịch Mũi Né, Phan Thiết không khí nhộn nhịp. Ghi nhận tại các resort, khách sạn ven biển Hàm Tiến, Mũi Né cho thấy công suất phòng gần như kín, nhiều điểm đạt gần 100% với khách trong nước và quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc… lựa chọn nghỉ dưỡng, tắm biển và trải nghiệm các hoạt động thể thao biển.

Tại Khánh Hòa dịp Tết Dương lịch 2026 lượng khách tăng nhẹ, tập trung ở các điểm quen thuộc, như: Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, chủ yếu là khách quốc tế Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga.

Tại Khu du lịch Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận lượng du khách đổ về đông nghẹt. Cửa ngõ dẫn vào Măng Đen xảy ra ùn ứ cục bộ, nhiều tuyến đường nội khu xảy ra kẹt xe. Các hàng quán, dịch vụ ăn uống rơi vào tình trạng quá tải, nhiều nơi không thể đáp ứng hết nhu cầu ăn uống của du khách.

Tại các Khu du lịch ở TP Đà Nẵng, TP Huế hàng vạn lượt khách du lịch tiếp tục đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Liên quan đến phản ánh của 1 khách Canada và 2 khách người Pháp về việc đã đặt phòng trên app vào đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, nhưng khi đến homestay Your House Phú Quốc 2 (khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) thì không được nhận phòng, chiều 2-1, đoàn kiểm tra liên ngành du lịch, thể thao đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú này. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở cơ sở thực hiện niêm yết nội quy và giá dịch vụ tại quầy lễ tân. Đồng thời, yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động lưu trú từ 17 giờ ngày 2-1 cho đến khi xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự...

