Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà tết cho công nhân làm dự án phục vụ APEC 2027

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng biểu dương tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ thi công đang bám trụ làm việc ngày đêm trên đại công trường phục vụ APEC 2027.

Ngày 20-2, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đến dâng hoa, dâng hương tại quảng trường và tượng đài Bác Hồ; thăm, tặng quà tết cho công nhân thi công các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Tại buổi gặp mặt công nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ thi công; ân cần thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, tâm tư nguyện vọng của công nhân đang bám trụ làm việc ngày đêm trên đại công trường phục vụ APEC 2027.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo an toàn lao động và chế độ phúc lợi tốt nhất cho công nhân, người lao động trong dịp tết.

Công nhân thi công xuyên tết tại dự án mở rộng Cảng h àng không quốc tế Phú Quốc

Các phần quà ý nghĩa cùng lời động viên kịp thời của lãnh đạo Chính phủ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người lao động hăng say làm việc, để sớm hoàn thành dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC và nhiều dự án quan trọng chiến lược khác trên đảo để đón APEC 2027.

