Đại úy công an lao mình giữa sóng dữ cứu 2 trẻ nhỏ

Giữa sóng lớn trên biển, một đại úy công an đã cùng người dân lao xuống biển cứu 2 du khách nhỏ tuổi bị cuốn xa bờ.

Kịp thời cứu 2 trẻ nhỏ

Ngày 20-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với Đại úy Lê Đình Thành, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh kinh tế, vì hành động dũng cảm cứu 2 cháu nhỏ bị sóng biển cuốn trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, chiều 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), trong quá trình cùng đơn vị kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, khi đến khu vực Bãi đá Tân Thành, xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng), Đại úy Thành nghe tiếng người dân tri hô có trẻ em bị sóng cuốn khi đang tắm biển.

Thời điểm xảy ra vụ việc, biển động mạnh, sóng lớn liên tục đánh dồn dập vào gần bờ. Phát hiện 2 cháu nhỏ đang chới với giữa các đợt sóng, có nguy cơ bị cuốn ra xa, Đại úy Thành lập tức tiếp cận, phối hợp cùng người dân triển khai cứu hộ. Bất chấp dòng nước xiết và sóng dữ, lực lượng đã đưa được cả 2 cháu lên bờ an toàn.

Các nạn nhân là du khách nhỏ tuổi đi cùng gia đình đến nghỉ dưỡng dịp tết. Gia đình các cháu xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ công an và những người dân đã kịp thời cứu nạn.

NGUYỄN TIẾN