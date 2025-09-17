Kiến nghị bổ sung một số chính sách đặc thù cho các dự án điện hạt nhân

Ngày 17-9, đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 189 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư dự án điện hạt nhân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: A.T

tại buổi làm việc, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 cơ bản hoàn thành việc kiểm kê đất đai, tài sản, mồ mả; đang gấp rút xét nguồn gốc đất, áp giá bồi thường để niêm yết và chi trả cho người dân. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm do gặp một số khó khăn.

Để tháo gỡ, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép tách riêng dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập để có cơ sở pháp lý triển khai nhanh chóng, đồng thời sớm ban hành hướng dẫn cụ thể cho các cơ chế đặc thù trong Nghị quyết 189.

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Tài chính bố trí số vốn ngân sách trung ương còn lại, ước tính khoảng 9.156 tỷ đồng, để thực hiện dự án; đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm có hướng dẫn cụ thể về khoảng cách an toàn cho khu dân cư, dựa trên các quy định pháp luật, hướng dẫn an toàn của IAEA và thông lệ quốc tế.

Tỉnh kiến nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội quan tâm xem xét, ủng hộ tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 189.

Đoàn công tác khảo sát vị trí quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh). Ảnh: A.T

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Quang Huy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh, chia sẻ khó khăn mà địa phương gặp phải trong quá trình triển khai dự án.

Đồng chí cơ bản thống nhất các kiến nghị, đề xuất của tỉnh và đề nghị tỉnh cùng các bộ, ngành và chủ đầu tư sớm thống nhất đề xuất chính sách, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện báo cáo, bám sát Nghị quyết 70 về an ninh năng lượng quốc gia, phấn đấu hoàn thành dự án trong giai đoạn 2030–2035.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hòa cần sớm giải phóng mặt bằng, triển khai tái định cư, rà soát quy hoạch, quan tâm đào tạo, bố trí nhân lực cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cùng EVN, PVN chủ động phối hợp chặt chẽ UBND tỉnh Khánh Hòa bảo đảm thực hiện hiệu quả các dự án điện hạt nhân.

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát thực địa vị trí quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải).

HIẾU GIANG