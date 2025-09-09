Đề xuất 2 vị trí mới xây dựng khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Ngày 9-9, Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất vị trí xây dựng khu tái định cư mới cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, khu tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 được xác định tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), với diện tích 45ha. Tuy nhiên, một phần diện tích của khu tái định cư này nằm trong bán kính 1km từ hàng rào nhà máy, được Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định là "khu vực cấm dân cư". Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khuyến cáo trong bán kính 3 - 5km (vùng bảo vệ khẩn cấp – PAZ) chỉ cho phép dân số phát triển tự nhiên, hạn chế trường học, bệnh viện, khu vui chơi đông người nhằm đảm bảo khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Do đó, nhằm đảm bảo an toàn, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải khảo sát đề xuất một số vị trí khu tái định cư mới đảm bảo nằm ngoài bán kính 3-5km.

Qua rà soát, kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đề xuất 2 vị trí có thể xây dựng khu tái định cư nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp PAZ, gồm: Vị trí thứ 1 tại thôn Thanh Hải (xã Vĩnh Hải), có khoảng cách đến tâm lò phản ứng 6,8km, tổng diện tích dự kiến khoảng 83,84ha với 1.124 lô đất ở. Vị trí thứ 2 tại thôn Nhơn Hải (xã Vĩnh Hải), khoảng cách từ vị trí này đến tâm lò phản ứng 8km, tổng diện tích dự kiến khoảng 76,63ha với 1.415 lô đất ở.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa)

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, việc lựa chọn địa điểm khu tái định cư mới cho dự án phải được thực hiện một cách cẩn trọng, tuân thủ các quy định; cần xem xét toàn diện các khía cạnh về an sinh xã hội, văn hóa và môi trường. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng và chuyên gia để có đánh giá khách quan nhất. Việc xây dựng khu tái định cư phải quy hoạch rõ ràng về hạ tầng, tiện ích, đường giao thông kết nối, đồng thời bố trí đất thương mại dịch vụ và đất canh tác nông nghiệp để đảm bảo sinh kế cho người dân; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội đồng ý tiếp tục chủ trương đầu tư vào tháng 11-2024, gồm 2 nhà máy (mỗi nhà máy gồm 2 tổ máy) với tổng công suất khoảng 4.600MW. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa). Để thực hiện dự án, khoảng 1.153 hộ dân sẽ phải di dời.

TIẾN THẮNG