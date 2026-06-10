Giám sát quản lý, sử dụng trụ sở làm việc gắn với phòng, chống lãng phí và tiêu cực

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chương trình nghị sự phiên họp gồm 7 nội dung quan trọng.

Trong đó, UBTVQH xem xét, thông qua 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của tòa án nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Có 2 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách cũng sẽ được UBTVQH xem xét, thông qua tại phiên họp: nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm; nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030.

Về công tác tổ chức cán bộ, UBTVQH xem xét, thông qua nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10-6. Ảnh: QUANG PHÚC

UBTVQH cũng cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.

“Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương, nhất là tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW về phòng, chống lãng phí và tiêu cực”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội quan tâm. Thực tế, vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Cùng với đó, UBTVQH cũng sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 như thông lệ.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, UBTVQH dự kiến sẽ họp thêm vào cuối tháng 6 (sáng 24-6) để xem xét, thông qua 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20-9-2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình UBTVQH xem xét, quyết định, không được phép chậm, lùi sang các phiên họp sau.

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ANH PHƯƠNG