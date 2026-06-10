Dự kiến cho phép gửi, tiếp nhận hồ sơ điện tử trong tố tụng hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, thông qua về nguyên tắc Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân với 100% thành viên có mặt tán thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 10-6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, UBTVQH đã thảo luận, thông qua về nguyên tắc Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân với 100% thành viên có mặt tán thành. Sau khi tiếp thu các ý kiến tại phiên họp hôm nay, dự thảo pháp lệnh sẽ được trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành chính thức.

Dự thảo pháp lệnh tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung quy định cho phép gửi, giao, nhận văn bản, quyết định, hồ sơ, tài liệu bằng phương tiện điện tử, bên cạnh các phương thức truyền thống như trực tiếp hoặc qua bưu chính. Thời hạn tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn này cũng được giảm từ 30 ngày xuống không quá 20 ngày.

Cũng theo dự thảo, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, nếu không đủ tài liệu, tòa án phải trả lại hồ sơ. Thẩm phán cũng chỉ có 2 ngày làm việc để quyết định yêu cầu bổ sung tài liệu, đình chỉ/tạm đình chỉ hoặc mở phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp, sáng 10-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, ủy ban cơ bản tán thành nội dung dự thảo, nhưng đề nghị bổ sung nội dung về tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là để bảo vệ bí mật thông tin cho người chưa thành niên.

Dù tán thành việc rút ngắn thời hạn xem xét xuống 10 ngày, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện. Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu kỹ nguồn lực bảo đảm và tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ tòa án để triển khai các quy định mới, đặc biệt là các quy định về chuyển đổi số.

UBTVQH cũng đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 về thành lập tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân khu vực với 100% thành viên có mặt tán thành.

Việc sửa đổi nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, cụ thể là để phù hợp với Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 và Nghị quyết số 30/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Đồng Nai (thay thế cho tỉnh Đồng Nai trước đây).

ANH PHƯƠNG