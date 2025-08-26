TPHCM triển khai xây dựng bảng giá đất lần đầu

Ngày 26-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về Đề án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM.

TPHCM lên kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng bảng giá đất mới. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tham mưu, đề xuất việc lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố. Theo đó, bảng giá đất sẽ được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả phê duyệt định mức của 3 khu vực và áp dụng cho từng khu vực.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan đơn vị nghiên cứu đề xuất của Sở NN-MT liên quan đến việc lựa chọn tổ chức thực hiện xác định giá đất theo phương thức chỉ định thầu rút gọn; báo cáo, tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM trước ngày 5-9.

Sở NN-MT được giao cập nhật nội dung tại các nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo, tham mưu UBND TPHCM về trình tự, thủ tục khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật về dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM được Chủ tịch UBND TPHCM giao chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, các giao dịch thành của tất cả các tuyến đường, đoạn đường theo vị trí, khu vực và các điểm giáp ranh để phối hợp với Sở NN-MT. Đồng thời, tổ chức thực hiện xác định giá đất, tiến hành rà soát, cân đối cơ sở dữ liệu giá đất gửi về Sở NN-MT để triển khai thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất nhằm đảm bảo kịp tiến độ.

