TPHCM duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án Xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Khu đất tại phường Hiệp Bình, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo quyết định, việc xây dựng bảng giá được thực hiện một cách khoa học, công bằng, phù hợp với thị trường bất động sản và quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo tính minh bạch, công khai và phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đồng thời, bảng giá đất phải cập nhật giá đất theo biến động thị trường và điều kiện kinh tế - xã hội của TPHCM.

Nhiệm vụ của các cơ quan thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất là điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn; xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, thị trấn đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, tổng số thửa đất, số thửa đất của mỗi loại đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành đối với việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; thiết lập vùng giá trị; lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn; lập bảng tỷ lệ so sánh đối với việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Sở NN-MT TPHCM là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện dự án. Dự án có tổng kinh phí thực hiện hơn 16 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 8 đến tháng 12-2025.

Sở NN-MT TPHCM có trách nhiệm lựa chọn tổ chức thực hiện định giá đất để xây dựng bảng giá đất theo phương thức chỉ định thầu rút gọn quy định tại Nghị định 214/2025 để đảm bảo triển khai thực hiện dự án áp dụng đạt chất lượng và đúng tiến độ.

THANH HIỀN

