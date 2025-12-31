Kinh tế Việt Nam: Thời cơ tăng trưởng mới

Ngày 31-12, Báo Người Lao động đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Ổn định vĩ mô, thực thi thể chế – Nền tảng cho tăng trưởng 2026”.

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4, ngày 31-12

Theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam đang đứng trước thời cơ tăng trưởng mới nhưng đồng thời đối mặt nhiều thách thức mang tính cấu trúc.

TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu giai đoạn 2025–2026 dự báo chỉ tăng 3,1–3,2%, lạm phát toàn cầu giảm còn khoảng 3,7%, giá dầu duy trì dưới 60 USD/thùng, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lạm phát được kiểm soát, thị trường chứng khoán khởi sắc, bất động sản phục hồi dù chưa bền vững...

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là tăng trưởng tín dụng năm 2025 dự báo đạt khoảng 18,5%, mức cao nhất trong nhiều năm, tiềm ẩn rủi ro về chất lượng tín dụng và ổn định vĩ mô. Trong khi đó, dư địa chính sách tiền tệ đang thu hẹp, thanh khoản ngân hàng chịu áp lực, lãi suất có xu hướng tăng trở lại, rủi ro về chất lượng tín dụng và ổn định vĩ mô ngày càng rõ nét. Do đó, yêu cầu cấp thiết là phải định hướng lại sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong năm 2026.

Đồng quan điểm, TS Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM cho rằng, tăng trưởng vẫn là mục tiêu ưu tiên nhưng không đánh đổi bằng bất ổn vĩ mô. Trọng tâm là phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa – tiền tệ, tháo gỡ điểm nghẽn dòng tiền, định hướng tín dụng phải vào nền kinh tế thực. Đây là nền tảng để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và trở thành nước phát triển vào năm 2045.

TS Trần Du Lịch phát biểu tại diễn đàn

Nói về động lực tăng trưởng kinh tế, TS Trần Du Lịch cho rằng, mô hình tăng trưởng dựa trên ba trụ cột là thị trường nội địa, xuất khẩu và đầu tư công đã phát huy hiệu quả sau đại dịch Covid-19, song đang dần tiệm cận giới hạn. Việc khởi công 234 công trình lớn ngày 19-12 vừa qua với tổng vốn khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó hơn 80% là vốn đầu tư công, thể hiện vai trò “vốn mồi” của khu vực nhà nước.

"Động lực mới phải dựa trên đổi mới khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, lấy kinh tế số làm nền tảng, song song với cải cách thể chế theo hướng cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả. Nếu không có sự thay đổi về chất, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ rất khó đạt được", TS Trần Du Lịch nhận định.

PGS-TS Trần Đình Thiên phát biểu tại diễn đàn

PGS-TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, bài toán “ưu tiên tăng trưởng hay ổn định” không thể giải theo cách cứng nhắc. Khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước chỉ tăng trưởng khoảng 6–7%, trong khi khu vực FDI đóng góp tới khoảng 3/4 kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng. Tín dụng tăng mạnh lên gần 20% trong năm nay, song doanh nghiệp vẫn “khát vốn”. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản còn méo mó, đầu cơ cao làm “chôn” nguồn lực lớn; thị trường tài chính vận hành chưa đồng bộ...

“Đặc biệt, khoảng 3.000 dự án vướng pháp lý đang làm lãng phí nguồn lực ước tính 6–7 triệu tỷ đồng. Nếu được giải quyết dứt điểm, đây sẽ là cú hích lớn giúp nâng cao năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế”, TS Trần Đình Thiên nói.

NHUNG NGUYỄN