Kịp thời khống chế đám cháy tại cơ sở kinh doanh bao bì

Sáng 26-3, đám cháy bùng phát tại một cơ sở kinh doanh in ấn, bao bì, đồ nhựa trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM dập tắt.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh in ấn, bao bì, đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh, phường Tân Thới Hiệp (khu vực gần Tu viện Vĩnh Nghiêm).

Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành

Phát hiện cháy, nhân viên trong cơ sở cùng người dân xung quanh hô hoán, đưa một số vật dụng ra ngoài, báo tin cháy đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành .

Ngọn lửa sau đó cháy lan sang các khu vực khác trong cơ sở này và một căn nhà bên cạnh.

Ngay sau nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy.

Sau hơn 20 phút, đám cháy được dập tắt, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vật dụng, bao bì bị cháy rụi, mái tôn bị sập và hư hỏng nặng. Vụ cháy không gây ra hậu quả về người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Tin liên quan Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

MẠNH THẮNG