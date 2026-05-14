Kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Chia sẻ với Báo Sài Gòn Giải Phóng, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, kiều bào, người dân… bày tỏ tin tưởng MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm nòng cốt củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* GS-TS MẠC QUỐC ANH, Viện trưởng Viện Kinh tế và phát triển doanh nghiệp:

Kỳ vọng vào các diễn đàn của Mặt trận

Đây là nhiệm kỳ mới mà các tổ chức chính trị xã hội về một mái nhà chung - MTTQ Việt Nam, để phát huy tính đoàn kết. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đã gửi nhiều tiếng nói, kiến nghị đến hệ thống MTTQ. Những thông tin này giúp tăng cường khâu phản biện, giám sát để kịp thời phát hiện những bất cập đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây là điều chúng tôi mong mỏi và kỳ vọng sẽ tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ này, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng số người làm trong lĩnh vực kinh tế tư nhân, là tín hiệu đáng mừng và tôi kỳ vọng, chất lượng sẽ tăng theo số lượng.

* TS TRẦN HẢI LINH, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA):

Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài

Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng cởi mở, hiện đại và thực chất hơn. Điều quan trọng nhất là cần chuyển từ tư duy “vận động kiều bào hướng về quê hương” sang tư duy “đồng hành và tạo cơ chế để kiều bào tham gia phát triển đất nước”.

Kiều bào không chỉ mong muốn đóng góp bằng tình cảm hay hỗ trợ vật chất, mà còn muốn được tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chính sách, phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, giáo dục, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Tôi đặc biệt kỳ vọng MTTQ Việt Nam phát huy tốt hơn vai trò tập hợp trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào tham gia các hoạt động phản biện xã hội, góp ý chính sách và giám sát việc thực hiện các chủ trương liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, thúc đẩy mạnh hơn việc xây dựng các mạng lưới kết nối chuyên sâu giữa kiều bào với các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và trung tâm đổi mới sáng tạo trong nước.

* Bà UNG THỊ XUÂN HƯƠNG, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân chủ pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM:

Cầu nối để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội thực chất là công cụ dân chủ giúp MTTQ và nhân dân theo dõi, đánh giá và kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Đây là hoạt động mang tính nhân dân rộng rãi, góp phần kiểm soát quyền lực và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Với vai trò là Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân chủ pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham mưu, tư vấn cho Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TPHCM trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tôi nhận thấy để hoạt động này đi vào thực chất thì giám sát, phản biện phải tập trung vào những vấn đề bức xúc, nóng bỏng, được dư luận quan tâm và chính sách lớn, mang tính đột phá để phát triển kinh tế địa phương và đất nước một cách bền vững.

* Ông NGUYỄN HỒNG HUY, Giám đốc Công ty TNHH Sôcôla Hallelu, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2023:

Tiếp sức thương hiệu Việt

Tôi kỳ vọng MTTQ sẽ góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, lan tỏa mạnh mẽ theo cách mới và thực chất hơn: ưu tiên tiêu dùng, cùng nhau xây dựng niềm tin vào năng lực sáng tạo, công nghệ và giá trị Việt. Tôi mong muốn, MTTQ khóa mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kỳ vọng MTTQ sẽ tiếp tục là cầu nối giúp doanh nghiệp Việt được kết nối nhiều hơn với hệ thống phân phối, chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, giáo dục và truyền thông quốc gia; đồng thời tạo thêm niềm tin xã hội dành cho các thương hiệu nội địa, đầu tư dài hạn và có khát vọng đi ra thế giới.

* Hòa thượng DANH LUNG, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, trụ trì chùa Candaransi (phường Xuân Hòa, TPHCM):

Để MTTQ ngày càng gần dân hơn

Đối với Phật giáo, tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” và phương châm “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật” luôn là nền tảng cho các hoạt động xã hội. Vì vậy, công tác an sinh xã hội tiếp tục được xác định là một trong những chương trình trọng điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trong nhiệm kỳ mới.

Kỳ vọng lớn nhất là các hoạt động thiện nguyện không chỉ mang tính hỗ trợ trước mắt mà hướng đến phát triển sinh kế bền vững. Do đó cần có sự phối hợp hiệu quả hơn giữa MTTQ, chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo để hình thành những mô hình an sinh xã hội vừa có chiều rộng, lan tỏa đến nhiều địa phương và nhóm dân cư; vừa có chiều sâu, giúp người dân có khả năng tự vươn lên lâu dài; có thể định hướng chuyển từ “cứu trợ” sang “trao năng lực sinh kế”.

* Bà NGUYỄN THANH NGUYỆT, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, TPHCM:

Thi đua và an sinh xã hội

Phường Bình Hưng Hòa là địa bàn đô thị có dân số đông, gần 187.000 dân, có tốc độ đô thị hóa nhanh, phát sinh nhiều áp lực về an sinh xã hội, trật tự đô thị, môi trường, nhà ở và việc làm. Vì vậy, MTTQ Việt Nam phường tiếp tục phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện qua sự chủ động, trách nhiệm và tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Chúng tôi sẽ bổ sung vào chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường để cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI vào cuộc sống. Đặc biệt chú trọng triển khai các phong trào thi đua và an sinh xã hội; vận động quỹ "Vì người nghèo" để hỗ trợ các hộ khó khăn; tham gia giải quyết các vấn đề dân sinh, môi trường, an ninh trật tự và nâng cao chất lượng sống của người dân...

* Ông DƯƠNG TẤN LINH, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội, TPHCM:

Mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến người dân

Công tác ở cơ sở, tôi mong muốn lớn nhất là công tác MTTQ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn, thật sự gần dân, sát dân và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Theo đó, cán bộ MTTQ cần tăng cường đi cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe người dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động MTTQ để mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến người dân, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tăng cường tương tác với người dân theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch.

* Ông LỘC XUÂN CHẢO, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang:

Gần dân để lắng nghe

Vai trò của Mặt trận ở cấp cơ sở rất quan trọng, vì gần khu dân cư nhất, trực tiếp được nghe tiếng nói, phản ánh của người dân. Đặc biệt, người làm công tác mặt trận ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc đóng vai trò rất quan trọng, nhất là trong khâu hòa giải.

Người làm công tác mặt trận cần lắng nghe, thấu hiểu và thể hiện vai trò của mình, biến những mâu thuẫn lớn thành nhỏ, nhỏ thành không có. Hiện nay, vấn đề chuyển đổi số ở vùng cao rất quan trọng, nhất là tầng lớp phụ nữ trung niên. Chúng tôi mong nhiệm kỳ này, công tác chuyển đổi số cho người dân tộc vùng cao sẽ tiếp tục được quan tâm, triển khai.

NHÓM PV