TPHCM giữ đà tăng trưởng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội TPHCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt mức khá. Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10%, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, hạ tầng và hoàn thiện các cơ chế đặc thù cho giai đoạn phát triển mới.

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực

Ngày 19-6, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình bày tóm tắt các báo cáo do UBND TPHCM trình tại kỳ họp.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản đáp ứng kịch bản đề ra, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng khá. Cụ thể, vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 312.429 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5%; các ngành công nghiệp trọng điểm tiếp tục phát huy vai trò động lực, năng lực sản xuất được mở rộng. Hoạt động du lịch phục hồi và tăng mạnh. Doanh thu du lịch đạt khoảng 213.000 tỷ đồng, bằng 64,8% kế hoạch và tăng 63,9% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt khoảng 6,39 triệu lượt, tăng 48,5%.

Lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt trên 95%. Thành phố tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, qua đó nâng vị thế trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình bày tóm tắt các báo cáo của UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong cải cách hành chính, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố tiếp nhận gần 1,5 triệu lượt hồ sơ, trong đó khoảng 1,29 triệu hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 97,4%; thành phố đã cắt giảm, đơn giản hóa 491 thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh kết nối, triển khai các cơ sở dữ liệu dùng chung.

Công tác số hóa dữ liệu đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Thành phố hoàn thành số hóa khoảng 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch, 5,7 triệu dữ liệu đất đai, tích hợp hơn 4,1 triệu tài khoản định danh điện tử. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng, ước đạt khoảng 500.000 tỷ đồng, đạt 81% dự toán năm 2026. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 98.575 tỷ đồng, bằng 30,1% dự toán. Giải ngân đầu tư công đạt khoảng 44.000 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch. Thành phố cũng đã hoàn thành tháo gỡ, xử lý đối với 100% các dự án thuộc diện phải xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với tổng mức đầu tư khoảng 206.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 17.000ha.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Ngành y tế chủ động kiểm soát dịch bệnh, nâng cao năng lực y tế cơ sở; công tác lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo các đối tượng chính sách tiếp tục được quan tâm.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trong 6 tháng cuối năm, TPHCM kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, nhận diện rõ dư địa từ các ngành chế biến, chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính - ngân hàng; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, nhất là các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.

Một nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao; xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; triển khai các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và các chính sách phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM Nguyễn Công Danh trình bày tờ trình thẩm tra các tờ trình của UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về hạ tầng, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện, trình phê duyệt và triển khai quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành thủ tục, khởi công các công trình lớn như cầu Cần Giờ, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4, đường Bình Tiên và các dự án giao thông trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

TPHCM cũng tiếp tục điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, ưu tiên nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gắn với các khu công nghiệp, khu chế xuất; triển khai chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở dôi dư; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm môi trường; kiểm soát chặt chẽ vùng biển, biên giới biển, hải đảo; thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG