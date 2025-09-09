Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh, ngày 12-7-1995 là dấu mốc lịch sử trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây là tiền đề, nền tảng và là động lực để hai nước tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh, kinh tế, đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, trong 30 năm qua, nhiều dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9-2023.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Melissa Brown. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tính hiệu quả, thực chất của mối quan hệ song phương ngày càng được nâng cao, thể hiện qua những con số cụ thể: kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 300 lần sau 30 năm, từ khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên 155 tỷ USD năm 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 trên thế giới của Hoa Kỳ; trong khi Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam…

Quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung. Năm 2025, TPHCM mới - với quy mô được mở rộng và nguồn lực gia tăng mạnh mẽ - đang khẩn trương tạo đà để bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, hướng tới các tầm nhìn, mục tiêu chiến lược trong tương lai.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với nền tảng vững chắc của Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên; đặc biệt là trong những lĩnh vực hợp tác chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nghệ sĩ guitar một tay người Mỹ Tony Memmel biểu diễn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Melissa Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, nhấn mạnh, từ những đối thủ trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện, Hoa Kỳ và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, thịnh vượng về kinh tế, và hợp tác chiến lược. Quan hệ đối tác hai nước là một câu chuyện thành công trong ngoại giao. Cùng nhau, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được những cột mốc đáng kinh ngạc.

Theo Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, Chính phủ và khu vực tư nhân Hoa Kỳ cam kết trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam để đạt được các mục tiêu kinh tế và tăng cường thịnh vượng cho cả hai quốc gia.

